Vite al limite, la storia di Lisa: 290 kg, una vita costretta a letto e un terribile segreto

Le storie del programma Vite al limite non sempre sono un successo. Ci sono persone che riescono a trovare la soluzione ai loro problemi e chi invece non riesce ad andare avanti.

Lisa era bloccata da anni nel letto quando ha deciso di intraprendere un percorso specifico. In alcuni casi coloro che scelgono di avvalersi delle consulenze del dottore non sono in condizioni di scegliere ma hanno raggiunto un punto di non ritorno.

Molto spesso le condizioni di obesità grave da cui sono affetti non riguardano solo il cibo ma piuttosto quello che c’è dietro, quel bisogno di superare enormi dispiaceri.

Storie al limite: la storia di Lisa

La storia di oggi riguarda Lisa dal Nebraska che a causa di una condizione molto difficile a cui fare fronte ha sempre abusato di cibo. Vista la sua situazione la donna ha scelto di rivolgersi al dottor Younan Nowzaradan. Liza, 51 anni, pesa 290 chili e da 4 anni non può più alzarsi dal letto.

La situazione è degenerata a seguito di approcci non graditi da parte di uomini a lei vicini che l’hanno destabilizzata. Il compagno Randy, invece di rendersi conto di quello che faceva, le preparava del cibo spazzatura e quindi continuavano a litigare.

Lisa si era rifugiata sempre più nel cibo, arrivando progressivamente a questo peso eccessivo. I medici inoltre le avevano detto di non camminare perché avendo le ossa fragili, questa rischiavano di sgretolarsi per il suo peso eccessivo.

Lisa ha iniziato il suo percorso di dimagrimento con il dottor Nowzaradan ma non è stato affatto facile, ad un tratto ha dovuto abbandonare lo schema perché ha riscontrato di essere positiva al Covid-19. Poi, passata la malattia, ha scelto di tornare in pista e quindi ci ha provato nuovamente. Al momento è quindi di nuovo in terapia.

Sicuramente non è affatto facile portare a termine questi percorsi ma i pazienti spesso possono riscontrare molte soddisfazioni, riprendendo in mano le loro vite e tornando finalmente alla normalità. La voglia di riscatto spesso viene appiattita da dolori e situazioni che insorgono lungo il cammino e che rendono molto difficile andare avanti.

Nel caso di Lisa c’è ancora speranza che riesca a perdere peso e che finalmente possa tornare a lottare e soprattutto a godersi la vita. Certo, viste le sua condizioni di partenza e il problema alle ossa non sarà facile, anche per la ridotta possibilità di fare attività fisica ma grazie al dottor Nowzaradan c’è sempre una possibilità.