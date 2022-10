Ballando con le Stelle, panico Iva Zanicchi: le dichiarazioni mettono in allarme Milly

La vip di Ballando con le Stelle si scaglia contro una partecipante al programma: “Se esagera, allora spero di…”. E’ piena tempesta in Rai!

Una clip pubblicata su RaiPlay, ha rivelato le parole della cantante dirette alla trasmissione.

Ballando con le Stelle è un programma televisivo in onda dal 2005 su Rai 1 in prima serata, condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il talent show è il varietà più longevo della Rai attualmente in onda.

La vip si avventa contro la Lucarelli

Nella clip di Ballando Segreto, lo spazio web dedicato al talent show di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci era intenta a parlare delle discussioni che a volte sorgono tra concorrenti e giurati. Infatti, la conduttrice ha sottolineato che nel programma si discute sempre e solo per ciò che concerne il ballo e che, se si ha un po’ di linguaggio, si riesce a svicolare da eventuali critiche “misurando le parole” senza scendere nell’offesa.

A questo punto, Iva Zanicchi ha preso la parola: “La giuria… ognuno di loro avrà un ruolo, ormai la televisione la conosciamo. Tutti mi hanno detto: “Stai attenta, stai attenta”. A questa, come si chiama, non mi ricordo neanche come si chiama. Scusa, la Lucarelli. Se lei dici delle cose, io ci sto, anzi chi se ne frega, va bene. Se esagera, allora spero di… che non arrivi a offendere, se offende allora io non riesco“.

Il pensiero della Zanicchi ha subito innescato una risata da parte di Milly, che però ha precisato che a Ballando non “si scende mai sul personale” e spesso bisogna stemperare eventuali tensioni “perché tutto si smonta se uno ha la capacità di fare una battuta”.

Lo scambio di idee è avvenuto di fronte a Giampiero Mughini, che di recente è stato condannato per diffamazione ai danni proprio della Lucarelli. Non a caso, l’uomo si è guardato bene dall’agganciarsi a quanto detto da Iva, pur evidenziando che un giurato ha diritto di muovere una critica, così come non si querela un giornalista se scrive una recensione negativa su un libro. Insomma, per ora Mughini ha schivato ogni polemica.

Iva Zanicchi è nata a Ligonchio il 18 gennaio 1940 ed è una cantante, conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex politica italiana. La donna è dotata di una grande vocalità ed è soprannominata l’Aquila di Ligonchio. Nel 1970 è stata definita da Alighiero Noschese come il pollice della canzone italiana, ossia una delle personalità musicali italiane più importanti, insieme a Mina, Ornella Vanoni, Orietta Berti, Patty Bravo e Milva.