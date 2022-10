Finanze al top, 3 segni possono alzare la posta in gioco

Venerdì al top per 3 segni in tema di finanze, le stelle dicono che possono alzare la posta in gioco!

Un inizio di weekend buono per alcuni segni dello zodiaco, che possono godersi qualche sfizio in più.

La prima settimana di ottobre volge al termine, anche se l’autunno non sembra ancora iniziare in gran parte della nostra penisola.

Oroscopo di venerdì 7 ottobre, finanze al top!

I nati il 7 ottobre sono del segno zodiacale della Bilancia, e il Santo del giorno è Beata Maria Vergine del Rosario.

I nati in questa data sono persone che attirano molta attenzione verso sé stessi, che prendono molto sul serio ciò che fanno e gli impegni che prendono; spesso però rischiano di arrovellarsi troppo nei pensieri e nelle preoccupazioni per le responsabilità che si assumono, con la tendenza spesso a focalizzarsi troppo nel loro mondo.

Il 7 ottobre sono nati alcuni personaggi noti come Fabio Basile, Lapo Elkann, Piero Fassino, Niels Bohr, Neffa e Tony Braxton. In questa data nel 1571 l’esercito Cristiano vince la battaglia di Lepanto; nel 1949 nasce la Repubblica Democratica Tedesca, sotto il controllo dell’Unione Sovietica, la cui capitale è Berlino; nel 1919 viene fondata nei Paesi Bassi la compagnia aerea KLM; nel 1948 al Salone dell’auto di Parigi viene presentata ufficialmente la Citroën 2CV, che resterà in produzione fino al 27 luglio 1990; nel 1952 viene brevettato il codice a barre. Ma torniamo ai giorni nostri e al nostro oroscopo di questo venerdì.

Per gli amici del Cancro si prevede una giornata davvero soleggiata da tutti i punti di vista, nelle relazioni ma soprattutto in ambito professionale; se nei sentimenti non occorre dire niente, parole importanti potrebbero arrivare dal lavoro, con un bella sorpresa che vi darà uno slancio anche economico importante.

I nati nel segno del Sagittario sono in fase di grandi cambiamenti, in particolare nell’ambito lavorativo, con nuove possibili collaborazioni, ma soprattutto la possibilità di aperture nella professione che già state portando avanti; questo significa che oggi potete osare, chiedendo anche un aumento che da tempo state aspettando.

Gli amici del segno del Capricorno stanno invece un passo avanti, e possono vivere questo venerdì in particolare tranquillità; i sentimenti vanno a gonfie vele, mentre dal punto di vista economico potete già godere dei benefici della promozione che vi siete meritati a gran voce. Le stelle ci dicono che si può andare a fare shopping, magari facendo qualche acquisto per voi o per la vostra casa che da tempo stavate aspettando di fare.