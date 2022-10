I Forrester all’attacco di Sheila, le anticipazioni di Beautiful dall’America

Le anticipazioni dall’America che riguardano Beautiful vedono i Forrester all’attacco di Sheila. I fan sono in attesa.

Nuovo colpo di scena a Beautiful, la soap in onda su Canale 5 tutti i giorni.

Beautiful continua a tenere incollati alla tv milioni di telespettatori in Italia e in tutto il mondo, e anche le prossime puntate promettono grandi colpi di scena.

Sheila Carter cacciata da villa Forrester

Ancora colpi di scena che lasceranno a bocca aperta tutti i telespettatori affezionati alla soap americana che da anni viene trasmessa in Italia.

Nelle nuove puntate che verranno trasmesse dal 10 al 15 ottobre, sempre su Canale 5, ci saranno molti accadimenti interessanti. Il personaggio di Sheila Carter, considerato perfido e quindi poco “simpatico” agli occhi di molti telespettatori, avrà una brutta sorpresa, e verrà cacciata da Villa Forrester, mentre Paris Buckingham trasmetterà la sua vicinanza a Finn dopo l’arrivo della madre naturale.

Il giorno delle nozze di Steffy ha rischiato di essere rovinato da Sheila, e per questo la donna è molto arrabbiata nei suoi confronti, così come sono rimasti sbigottiti Hope e Liam, preoccupati per il gesto di intrusione della perfida suocera della sposa al rinfresco delle nozze.

Sheila è stata cacciata da villa Forrester, e come sempre Sheila non resterà con le mani in mano: già sembra esserci aria di vendetta contro il gesto dei Forrester. Intanto Ridge sarà coinvolto in prima persona per proteggere la sua famiglia, ed in particolare per impedire a Sheila di avvicinarsi a sua figlia e al piccolo nipotino.

Steffy racconta a Paris le cattiverie portate avanti dalla suocera nei confronti della sua famiglia. e Finn resterà senza parole; Steffy dirà apertamente al marito di non avvicinarsi alla donna per nessun motivo, mentre Sheila appare ancora convinta che Finn possa ricambiare i suoi sentimenti. Ma Ridge non si arrende, e vuole procedere con una richiesta di un’ordinanza restrittiva, grazie anche a Carter, nei confronti della donna.

Sul fronte del divorzio di Erica, Carter informa Quinn che i documenti sono pronti, con l’intento di procedere e vivere apertamente e liberamente la storia d’amore con la donna. Ma come sempre, non tutto fila liscio: Eric ci ripensa, non vuole più divorziare, e vuole tornare definitivamente con la moglie.

A questo punto Carter sarà pronto a rinunciare agli incarichi da parte dei Forrester, pur di non sacrificare il suo amore per Quinn, mentre Eric torna all’attacco chiedendo alla moglie di rimettere in piedi il loro matrimonio, con il gesto simbolico di strappare i documenti del divorzio.