Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme: le prove del ritorno di fiamma

Da qualche tempo si vocifera un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, nonostante le apparizioni della conduttrice molto disinvolta accanto all’ex marito e alla nuova fiamma.

Questa volta però non sono solo voci di corridoio, che poi si rivelano sempre essere reali, ma bensì foto e prove tangibili che non lasciano spazio a dubbi.

Una reunion per la famiglia che dopo le burrascose vicende degli ultimi tempi potrebbe decidere quindi di tornare insieme e di ristabilire il sereno.

Trussardi e Hunziker di nuovo insieme

Un colpo di scena che è stato rivelato in esclusiva da Alfonso Signorini e dalla rivista Chi che ha voluto dimostrare l’avvicinamento delle ultime settimane. Trussardi è stato fotografato sotto l’appartamento di Michelle Hunziker, non si è trattata di una visita per le figlie né di un incontro rapido, i due hanno passato la notte insieme.

Negli scatti viene immortalata anche la tata delle bambine che si avvicina all’auto di Tomaso Trussardi per dargli il portafoglio che aveva dimenticato a casa. Nell’ultimo periodo si era parlato di presunto riavvicinamento, tra i due sembrava esserci qualcosa. Tutti i ben informati del mondo del gossip avevano confermato la notizia e addirittura c’era chi la dava già per certa.

Nel mondo del gossip quando certe voci avanzano con tanta insistenza, come la separazione di Ilary e Totti, si rivelano essere sempre vere. Anche Vittorio Feltri, storico amico di Trussardi, aveva dato per certo questo ritorno per la coppia. Alla fine quindi sembra essere realmente accaduto.

Al momento, tranne le foto, non ci sono conferme da parte della coppia. I diretti interessanti non hanno parlato di nulla ma le immagini sono abbastanza chiare. Eppure fino a poco tempo fa Michelle sembrava molto invaghita del bel Giovanni Angiolini eppure con il medico italiano la storia è durata poco. Anche il flirt di Trussardi con Ruzwana Bashir ha lasciato poco tempo per gli sviluppi ed è stato rapidamente archiviato.

A quanto pare, la famiglia è tornata alle origini e presto potrebbero annunciare ufficialmente il ritorno insieme. Probabilmente la coppia ha scelto di vivere questo momento nel privato per poi informare i fan e tutti gli altri a cose già fatte. Pare anche che Michelle e Tomaso di fatto non abbiamo mai dato seguito a nessun divorzio dal punto di vista legale, quindi la porta effettivamente era rimasta aperta sin dall’inizio per un ritorno di fiamma, probabilmente i due non erano certi degli sviluppi successivi.