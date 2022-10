Scarpe da ginnastica bagnate, con questo trucco si asciugheranno in un batter d’occhio

Asciugare in fretta le scarpe da ginnastica bagnate è possibile, basta seguire questo trucco da veri professionisti.

Le scarpe da ginnastica quando si bagnano sembra non si asciughino mai. Ma la Nike ci da i giusti consigli per asciugarle in fretta, senza che si rovinino.

Capita spesso, soprattutto ora che le piogge tendono ad aumentare, di trovarsi con le scarpe da ginnastica bagnate, spesso addirittura zuppe.

Asciugare le scarpe, i consigli di Nike

Su web un consiglio molto ripetuto è di utilizzare l’asciugatrice per asciugare le scarpe in tempi brevi, ma sono molte le raccomandazioni a fare attenzione perché si possono rovinare.

Seguiamo dunque le indicazioni ed i consigli degli esperti per eccellenza di scarpe sportive, che arrivano direttamente dal brand più conosciuto al mondo, la Nike. Anche gli esperti del brand sportivo spiegano che l’uso dell’asciugatrice potrebbe danneggiare la struttura delle scarpe o causarne il restringimento, a causa del calore.

“Dato che la calzata perfetta fa la differenza tra una corsa sostenuta e una corsa dolorosa, l’ultima cosa che vuoi rischiare è modificare la forma o la calzata della scarpa”, spiegano da Nike. Al limite, si possono appendere allo sportello dell’asciugatrice o legarle insieme e metterle in una borsa in rete.

Come metodi dunque per asciugare le scarpe, Nike ne consiglia 2 nello specifico, con il fine unico di evitare anzitutto che si creino muffe, ma soprattutto per cercare di non attendere tempi biblici che molti di noi conoscono.

Il primo metodo è quello di usare gli immancabili giornali, un modo che forse è il più utilizzato e conosciuto, e che gli esperti ci confermano essere molto efficace per non rovinare la scarpa. Importante è utilizzare la carta dei giornali quotidiani, perché realizzata con materiali riciclati e polpa di legno che permettono di assorbire l’acqua, infilandosi facilmente negli angoli della scarpa.

Dopo aver pulito le suole e i lacci a parte, riempi le scarpe accartocciando il foglio di giornale fino alla punta, evitando le pagine con molto inchiostro, che potrebbero lasciare segni sulle scarpe, avvolgile con un asciugamano o con un lenzuolo e tienile al chiuso, lontano dalla luce diretta del sole, in un’area asciutta e ben ventilata. Più cambi di frequente i giornali che hanno assorbito l’acqua, e prima si asciugheranno.

Per velocizzare ancora di più l’asciugatura, arriva in soccorso il secondo metodo, quello dell’utilizzo del ventilatore, agganciandole alla griglia di un ventilatore che abbia larghezza maggiore della lunghezza delle scarpe. In alternativa, si possono posizionare le scarpe vicino alla griglia di areazione o alla presa d’aria di un frigorifero, aprendo le scarpe, ma soprattutto verificando che non ci sia un getto d’aria troppo caldo.