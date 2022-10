Costa pochissimo, è naturale e ti regala capelli degni di Rapunzel: devi provarlo!

Se vuoi avere dei capelli meravigliosi, li puoi ottenere grazie ad un prodotto naturale e che costa poco. Vediamo quale.

In questo periodo in cui i capelli cadono e perdono di forza, esiste un rimedio per averli più sani e lucenti.

Il rimedio per aiutare ad avere una chioma bellissima e in forma, arriva dal team di ClioMakeUp, che consiglia un prodotto naturale che in pochi conoscono, ma dalle proprietà davvero incredibile.

Cassia, l’henné neutro che in pochi conoscono

E’ conosciuto come Cassia o henné neutro, ma è molto diverso dall’henné che normalmente conosciamo o abbiamo già utilizzato.

La Cassia Obovata o Cassia Italica è un’erba non tintoria proprio perché diverso dalla Lawsonia Inermis, il classico henné rosso che tutti conosciamo. Entrambe derivano da erbe, ma la seconda è una tintura naturale, mentre la Cassia no. Quest’ultima è più conosciuta come henné biondo per il fatto che aiuta le tinte in erba a schiarire, rendendo meno carico i colori.

La Cassia si usa principalmente per fare maschere o impacchi ai capelli, proprio perché il suo ruolo non è quello di tintura, e per questo motivo non è tecnicamente corretto definirlo henné; l’henné neutro serve a rinforzare i capelli, li rende lucidi, forti e sani, se utilizzato frequentemente come impacco prima di fare lo shampoo, e grazie al potere regolatore del sebo, aiuta anche a combattere la forfora.

L’henné neutro va applicato come una maschera sui capelli asciutti e puliti prima del lavaggio in doccia o dello shampoo, aggiungendo alla Cassia degli oli come quello di cocco, di jojoba, o anche di ricino, per creare l’effetto nutriente. Sciogliere il mix con acqua calda ma non bollente, e passarlo sui capelli, lasciando in posa la maschera da un minimo di 1 ora ad un massimo di 3 o 4. Già dopo il primo utilizzo di quest’erba speciale, il fusto del capello risulta decisamente più corposo, spesso e lucido. Un vero toccasana per la nostra chioma, in modo naturale e a un costo davvero esiguo.

Il team Clio si raccomanda di lavorare la miscela degli ingredienti evitando di utilizzare utensili in acciaio o metallo, dando preferenza a legno o plastica. La Cassia può essere utilizzata sui capelli tinti, eccetto quelli chiari o bianchi se non previa prova su una singola ciocca. Questo accorgimento è importante, perché questa erba messa direttamente a contatto con i capelli chiari, potrebbe a volte portare a spiacevoli sorprese, come degli antiestetici riflessi verdastri.