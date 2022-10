Ti ricordi la bellissima Kate di Lost? Oggi è irriconoscibile

Ha interpretato la bellissima Kate Austen in Lost, la serie televisiva con ascolti record che tutti ricordiamo. Oggi l’attrice è quasi irriconoscibile.

Lost è la serie televisiva statunitense che ha avuto un successo incredibile, ha vinto 10 Emmy Awards, ed è andato in onda per 6 stagioni.

Lei è Evangeline Lilly, ed è stata una delle attrici più amate dal pubblico appassionato della serie televisiva da record, in cui interpretava Kate, una donna ricercata dalla polizia.

Evangeline Lilly, nuova vita, nuovo look

A distanza di molti anni dal successo mondiale con Lost, la Lilly ha partecipato ad un altra produzione storica quale Lo Hobbit, nella cui trilogia ricoprì il ruolo di Tauriel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Evangeline Lilly (@evangelinelillyofficial)

“Consigli per le giovani donne: agire in fretta, ma non di fretta. Portare il peso di una decisione è come camminare sull’acqua con un albatro seduto in testa. Essere leggeri e galleggianti significa ridurre al minimo la tua vita ed essere senza paura. Non preoccuparti delle porte chiuse…ogni porta ha una maniglia tranne quelle che non avresti mai dovuto attraversare. Puoi sempre riaprirle. La vita è lunga e per viverla pienamente ci vuole una mente lucida e un obiettivo chiaro, immediato”.

Con queste parole sotto il post che la ritrae nei bellissimi primi piani con il suo nuovo look, l’attrice americana si presenta con una serie di messaggi profondi indirizzati in particolare alle donne. “Sono una studiosa di femminilità. La femminilità in senso istintivo, intellettuale e sessuale mi affascina e mi ispira. Sono affascinata da questo potere che so di possedere, insieme a tutte le altre donne, che la maggior parte di noi non riesce a padroneggiare“, spiega la Lilly negli ultimi scatti in cui si presenta sorridente come sempre, con un taglio di capelli corto e sbarazzino, in un biondo che stravolge completamente il suo castano naturale – con il quale il pubblico l’ha sempre vista.

La Lilly fa parte dal 2015 nella serie di film di Ant-Man con il ruolo di Wasp, continuando a farne parte nel film MCU Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la cui uscita è prevista per il 2023; gli ultimi scatti su Instagram con il nuovo look, la ritraggono in occasione di eventi legati alla prossima uscita della pellicola, con un outfit firmato da Victoria Beckham.

Tuttavia la Lilly ha rilasciato delle dichiarazioni critiche sul ruolo che l’ha consacrata, quello di Kate in Lost, spiegando che “all’inizio, Kate era piuttosto simpatica. E poi, man mano che lo spettacolo andava avanti, mi sentivo come se fosse diventata sempre più prevedibile e odiosa. Mi sentivo come se il mio personaggio fosse passato dall’essere autonomo – avere davvero la sua storia, il suo viaggio e i suoi programmi – a dare la caccia agli uomini per l’isola. Questo mi ha irritato a morte“.

L’attrice ha confessato di sentirsi “molto frustrata dalla diminuzione della quantità di autonomia che aveva e dalla quantità sempre minore della sua storia da interpretare…Era davvero solo Jack o Sawyer? Jack? Sawyer? Volevo che fosse migliore perché era un’icona di forza e autonomia per le donne, e ho pensato che avremmo potuto fare di meglio“.