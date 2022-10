Ballando con le Stelle, concorrente travolto dalle polemiche a poche ore dall’inizio dello show

Ballando con le stelle è sempre più vicino e sono stati svelati tutti i concorrenti del programma, ovviamente non senza polemiche. Tra i nomi infatti c’è una figura particolare che molti hanno contestato per l’ovvio “interesse” che concorre con il programma stesso.

C’è chi ha parlato di raccomandazione, chi invece di conflitto d’interesse, la verità è che questa stagione si apre già con molta attenzione perché tutti vogliono vedere non solo il cast esibirsi ma anche quello che ne sarà in puntata per queste frizioni.

Non c’è solo un personaggio che sta creando scalpore e questo sicuramente porterà molta attenzione verso il programma anche nelle settimane successive.

Ballando con le stelle: è polemica per i partecipanti

La bufera mediatica è nata dopo che i telespettatori hanno appresso che all’interno del programma di Milly Carlucci ci sarà proprio Lorenzo Biagiarelli ovvero il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. È chiara che vista la sua presenza nello show si parli di un certo conflitto dal momento che la partner fa parte proprio della giuria.

Ma non è tutto, sembra infatti che ci sia anche Enrico Montesano che negli ultimi due anni è stato oggetto di particolare attenzione per la sua campagna no vax molto convinta. Biagiarelli ha ufficializzato la sua presenza all’interno del programma, spiegando di aver accettato per fare un po’ di movimento, sotto costrizioni per un po’ di settimane.

Questo non vuol dire chiaramente che lascerà il suoi programma “è sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici. “Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle. Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue” ha scritto sul suo profilo Instagram e poi “Non temo la fatica – scrive Biagiarelli – anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso”.

Per quanto riguarda il suo lavoro e i suoi impegni ha chiarito: “Non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso”.

Non si è espresso invece sulla questione che dovrà gareggiare proprio sotto giudizio della sua compagna Lucarelli che è stata confermata all’interno della giuria della trasmissione. Infatti oltre a Carolyn Smith ci sarà lo stilista Guillermo Mariotto, il conduttore radio Fabio Canino, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni e Alberto Matano con un ospite settimanale.