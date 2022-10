Anticipazioni Beautiful: il gesto di Brooke questa volta è imperdonabile

Le puntate di Beautiful si fanno sempre più interessanti soprattutto quando le nozze tra Ridge e Brooke Logan sono arrivate ad un punto di svolta. La novità infatti non è tanto che i due sono in crisi e che continuano ad avere problemi ma che c’è qualcuno che ha provato ad incastrarli.

Thomas Forrester è colui che ha messo a repentaglio il loro matrimonio, una situazione molto sconveniente perché l’uomo ha avuto un ruolo esclusivo nella separazione della coppia. In particolare quando la donna sceglierà di presentarsi a casa Forrester portando proprio il nipote da Hope.

Proprio qui troverà il fratello di Steffy che deciderà di opporsi con la forza. Ne nascerà un litigio molto violento e proprio in questa occasione, il giovane accuserà la matrigna di essere il principio di tutti i mali in quella famiglia.

Brooke Logan: tutta la verità

La questione più “calda” però riguarderà proprio un’arma. Il vedovo di Caroline infatti adopererà proprio un coltello verso Brooke che, sentendosi minacciata sceglierà di raccontare tutto a Ridge. A questo punto l’uomo non potrà fare altro che affrontare la situazione, per la gravità dell’accaduto e parlare quindi con Thomas. Questo quindi lo accuserà di schierarsi sempre dalla parte della moglie e mai dalla parte della famiglia.

Intanto padre e figlio riceveranno una visita inaspettata, due assistenti sociali che vogliono sottoporre Thomas ad una lista di interrogatori per vedere se effettivamente è in grado di fare il genitore. Cosa che lo manderà su tutte le furie e causerà molta ansia. Ridge dirà che Thomas è un bravo padre e che è perfettamente in grado di prendersi cura del figlio. A questo punto però il sospetto ovviamente cadrà proprio su Brooke, i due immagineranno che è stata lei ad inviare queste due persone a casa all’improvviso, avendo sempre le sue considerazioni negative in proposito.

A quel punto, Ridge pensando che la moglie ha fatto tutto questo, sceglierà di appoggiare il figlio e quindi si allontanerà da lei per il terribile gesto. Intanto lo stilista prenderà un aereo in direzione Aspen per raggiungere Steffy e Taylor, Brooke dal canto suo deciderà di seguirlo, per paura che questi possa commettere qualche errore imperdonabile.

Non è certo però che effettivamente sia stata Brooke a chiamare gli assistenti sociali, infatti Thomas avrebbe contattato questi mediante l’uso di un’applicazione per simulare la voce e mettere in cattiva luce proprio la donna, consapevole di quello che sarebbe successo quando Ridge avrebbe scoperto tutto.