Dramma sfiorato a Uomini e Donne, cast e pubblico sotto shock

La trasmissione di Uomini e Donne è rimasta sotto shock dopo aver sfiorato la tragedia.

Nella puntata di pochi giorni fa del famoso programma televisivo, tutte le persone sono rimaste scioccate dal dramma sfiorato.

Uomini e Donne è condotto da Maria De Filippi e va in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 la trasmissione, nella sua versione classica, aveva aperto anche alle persone omosessuali, mentre nella stagione 2021/2022 ha accolto la prima tronista transgender.

La tragica vicenda a Uomini e Donne

Nell’ultima puntata del programma televisivo ideato da Maria De Filippi, è stato dedicato ampio spazio alla tronista Lavinia Mauro. Infatti, la ragazza è stata invitata dalla conduttrice a sedersi al centro dello studio per parlare della sua esterna con un nuovo corteggiatore.

Prima di darle la parola, la De Filippi le ha subito chiesto come stesse, poiché la redazione l’ha informata che purtroppo non è riuscita a portare a termine l’esterna per via di un malore improvviso: “Abbiamo parlato in queste puntate che lei va in ansia…Lei si trova a fare un’esterna e soffre di allergie…“.

La conduttrice di Uomini e Donne ha poi mandato in onda la breve esterna ed, in questa occasione, i telespettatori hanno notato che in effetti la ragazza non si è sentita bene.

Successivamente, ha preso la parola la tronista di Uomini e Donne. Lavinia ha confessato, a Maria De Filippi ed al pubblico in studio ed a casa, di essersi purtroppo sentita male seriamente, tanto da non riuscire addirittura a respirare: “Sono stata male…Ora lì è stata forse una cosa goliardica, ma io ad un certo punto non riuscivo neppure a respirare…Sono stata costretta a prendere il cortisone…“.

La ragazza si è poi umilmente scusata con la redazione e la conduttrice: “Io mi scuso tantissimo per la situazione…Mi ero dimenticata di dire che ero allergica…Ho cercato di continuare, però è stato davvero impossibile…”.

Lavinia Mauro ha poi puntato il dito contro il corteggiatore Ernesto, non facendo mistero di non aver affatto gradito che prima di chiedere come stesse, si è precipitato su Instagram per pubblicare dei video: “Io arrivo a casa…Mi riprendo un attimo e vedo le tue storie…Negli stessi istanti che io stavo male tu la prima cosa che pensi è farti un video in auto…“.

La ragazza non ha quindi fatto mistero di esserci rimasta assolutamente male, poiché ha dimostrato poca empatia nei suoi confronti. Per tale ragione ha deciso di eliminarlo dal dating show quotidiano, nonostante il ragazzo abbia cercato in tutti i modi di spiegare la situazione.