E’ stato un film cult degli anni ’90, ora torna al cinema, fans in delirio

Un film cult degli anni Novanta ora torna al cinema, e la notizia ha già mandato in delirio milioni di fans.

A volte ritornano, e quando a farlo è una pellicola che è ricordata da milioni di fans, la notizia rimbalza ovunque.

Parliamo di commedie nello specifico, e di un filone che ha appassionato moltissimi giovani dell’epoca, ed ancora oggi viene visto e rivisto da milioni di persone.

American Pie, il ritorno del film cult

La notizia è rimbalzata dall’Hollywood Reporter, che ha annunciato il progetto del reboot di American Pie, il film commedia del 1999 diretto da Paul Weitz e Chris Weitz e scritto da Adam Herz.

Il reboot è stato studiato dall’attrice Sujata Day, che ne ha dato notizia sul suo profilo Twitter, e sarà prodotto dalla Universal 1440 Entertainment. L’attrice ha scritto nello specifico “Sono fissata con le commedie sconce, e American Pie è tra le mie preferite. Non vedo l’ora di lavorare al nuovo film”, confermando l’inizio di una nuova era.

Il film è stato campione d’incassi all’epoca, con oltre 235 milioni di dollari guadagnati al botteghino, e a seguire il primo capitolo nel 1999, ci sono stati tre sequel e cinque spin-off, che però non hanno mai eguagliato il record del loro “papà”. Il film ha avuto diversi riconoscimenti, come il Blockbuster Entertainment Award, il Golden Slate e lo Young Hollywood Award nel 2000.

I seguel sono stati American Pie 2 (2001), American Wedding (2003) e American Reunion (2012), e già in occasione del festeggiamento del ventennale del film si parlava di un possibile ritorno del film amatissimo dal pubblico di tutto il mondo. La storia dei quattro amici Jim Levenstein, Kevin Myers, Paul Finch e Chris Ostreicher, che avevano l’obiettivo di perdere la verginità entro il primo anno di liceo, nel bel mezzo di gag simpatiche e scene per l’epoca un pò piccanti, ha fatto ridere milioni di giovani negli anni Novanta.

Il film è stato criticato per l’eccesso di volgarità, ma gli attori che hanno partecipato hanno avuto un grandissimo successo ed una carriera che ha preso il via grazie alla pellicola. Ora la nuova pagina di American Pie che sta per essere scritta, non sappiamo come verrà ideata e realizzata, ma quello che tutti si chiedono è se rivedremo qualche personaggio del cast originale, che ha fatto la fortuna della pellicola. Per il momento non ci sono notizie ufficiali, se non il tweet della Day e la conferma del giornale americano.