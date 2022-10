Modella fa un gesto incredibile allo stadio, ora rischia grosso

Pochi giorni fa, una modella ha fatto un gesto incredibile allo stadio ed ora rischia davvero grosso.

La ragazza è andata allo stadio a vedere una partita di calcio, ma ora rischia moltissimo dopo aver avuto un comportamento inammissibile.

La vicenda è accaduta al San Nicola di Bari e tutte le persone sono rimaste attonite dall’atteggiamento della ragazza sugli spalti.

Il gesto assurdo della modella

Coyote Cutee è una tifosa del Bari e, nell’ultima partita di campionato, si è presentata in perizoma allo stadio San Nicola. Gli scatti del suo lato B sono diventati virali sui social network, ma sono finiti anche sul tavolo della Questura di Bari.

La giovane potrebbe essere denunciata per atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza. In caso la sua infrazione venga accertata da un tribunale, rischia una sanzione amministrativa che potrebbe ammontare a diverse migliaia di euro.

“Da donna mi sento libera di mostrare il mio corpo come e quando voglio, non mi sento di sminuire nessuno nel farlo, è una mia scelta consapevole di donna”. Queste sono state le parole della modella a BariViva.

La ragazza sta per laurearsi in Comunicazione digitale all’Università di Urbino ed è abbonata in Curva Nord allo stadio San Nicola. Oltre a studiare, è molto attiva su OnlyFans, dove arriva a guadagnare cifre da capogiro: circa 4-5mila euro al mese.

Coyote Cutee ha 21 anni ed è diplomata al liceo scientifico Arcangelo Scacchi di Bari. La ragazza, come dicevamo in precedenza, è molto attiva su OnlyFans, dove crea contenuti legati alla sfera erotica: “Non sono pagata da produzioni pornografiche, ma faccio tutto da sola: registro, edito e gestisco i social. Non mi reputo una pornostar, non sono famosa e non sono promossa da case di produzione pornografiche; sono una lavoratrice indipendente del settore sessuale”.

OnlyFans è un sito web con sede a Londra ed offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento. I creatori di contenuti, infatti, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti.

Il social network è popolare nel settore dell’intrattenimento per adulti, ma ospita anche contenuti di altri generi come esperti di fitness ed altri tipi di creatori che pubblicano regolarmente online. Infatti, consente ai creatori di contenuti di ricevere finanziamenti direttamente dai loro fan su base mensile.

OnlyFans è stato lanciato nel 2016 e non possiede una politica sui contenuti molto restrittiva. Proprio per questa ragione, il sito web consente agli utenti di condividere le proprie foto semi-nude o completamente nude, in cambio di una quota associativa mensile.