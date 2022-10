Punti neri, se li hai sempre tolti così stai commettendo un errore

Se anche tu hai soffri del problema dei punti neri sulla pelle, ma se li hai sempre tolti nello stesso modo, forse stai commettendo un errore. Ecco come riparare.

I punti neri, soprattutto sul naso, sono un inestetismo che crea problemi a molte persone, che non si sentono a proprio agio di fronte allo specchio.

Fin da giovani, i classici punti neri sul viso sono molto frequenti in moltissime persone, ma vediamo nello specifico cosa sono e come si trattano.

Punti neri, tutto quello che non sappiamo

Vediamo cosa sono quindi i punti neri. Secondo gli esperti dermatologi e di beauty, sono a metà tra brufoli e pori dilatati, il cui colore nero non dipende dallo sporco, ma da altro.

Il nero che caratterizza questi puntini, non è altro che un insieme di sebo in eccesso e cellule morte bloccato nei pori della pelle e che, a contatto con l’aria, si ossida e diventa appunto di colore scuro. A volte possono anche comparire dei brufoli, dovuti sempre al problema dell’ostruzione che i batteri creano sulla pelle. I puntini neri si formano tendenzialmente nelle zone più grasse, quelle della classica T del viso, ed il naso è fra queste.

Sin da giovani, siamo stati abituati a fare, o a vedere, sempre il metodo più usato per trattare o meglio eliminare questi antiestetici puntini, ovvero quello di schiacciarli con le dita direttamente sul viso. Molte volte ci sarà capitato di vedere scene di sofferenza durante questo tipo di azione, che gli esperti giudicano errata.

Schiacciare i punti neri provoca un grande rischio, che è quello di danneggiare la pelle proprio a causa dell’azione troppo forte delle dita sulla zona in cui si trova il problema. Sarà capitato di vedere infatti la pelle segnata e arrossata intorno alla zona in cui si è effettuato lo schiacciamento dei puntini. Vediamo invece cosa dobbiamo fare.

La prima importantissima regola è quella di curare la pelle del viso partendo dalla giusta pulizia e detersione quotidiana. Essendo causati da un problema di sebo e cellule morte, è chiaramente fondamentale aiutare a tenere più pulita possibile la zona, rimuovendo le impurità che quotidianamente attaccano la nostra pelle.

Regola base, se avete l’abitudine di truccarvi, è di non dimenticare mai di rimuovere il make-up ogni sera prima di andare a dormire, e di lavare e pulire la pelle adeguatamente. La cosmetologa dottoressa Maria Pia Priore, consiglia nello specifico di esfoliare la pelle con Acido Salicilico, che riesce ad entrare nei pori eliminando tutto ciò che li ostruisce, effettuando quindi una pulizia profonda della pelle.

Oltre alla pulizia quotidiana, la dottoressa consiglia anche di effettuare una maschera viso argillosa, con una frequenza di 2 volte a settimana; le maschere in argilla si trovano facilmente, e si possono fare tranquillamente in casa. Infine ogni 4/6 settimane, si può effettuare una pulizia del viso più accurata nel vostro centro estetico di fiducia. Non dimentichiamo mai però, la regola di base, che è quella di avere uno stile di vita più regolare e pulito possibile, e la nostra pelle ci ringrazierà.