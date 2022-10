Riscaldamento, puoi risparmiare usando l’acqua, la svolta è epocale

Risparmiare sul riscaldamento è importante ora, ma sapevi che puoi risparmiare grazie all’acqua? ecco come.

Il momento storico legato al caro vita, e conseguente caro bollette, è davvero difficile, e si cerca di risparmiare in tutti i modi possibili.

In questi mesi il caro vita sta mettendo a dura prova gli Italiani, dal momento dello scoppio a febbraio del conflitto in Ucraina, i costi sono aumentati in ogni categoria.

Idrostufa, come funziona e quanto costa

Il problema del caro vita e caro bollette non sta dando tregua agli italiani, e non solo. Quello che preoccupa maggiormente è l’avvicinarsi della stagione fredda e dell’accensione dei riscaldamenti, con relativi costi conseguenziali delle bollette.

Il ritorno dell’inverno preoccupa le famiglie, e i primi fortissimi rincari sulle bollette stanno mettendo a dura prova tutti gli italiani. Per ciò che riguarda il riscaldamento, che tra poco si accenderà inevitabilmente, si cercano delle soluzioni ideali, che vadano a coprire non solo il momento di crisi, ma che possano essere anche definitive. Tra queste ci sono le stufe, ed in particolare una nuova che utilizza l’acqua.

Si sente sempre più parlare di stufe a pellet come alternativa al riscaldamento che abbiamo nei nostri appartamenti, e che ci porta delle bollette dai costi sempre più insostenibili. In questo ambito, parliamo di una novità: l’idrostufa.

L’idrostufa, dal nome, potrebbe far pensare ad una stufa che funziona ad acqua, ma in realtà è anche detta termostufa o stufa a termosifone, per il fatto che non mette a rischio di scottarsi se ci si avvicina. L’idrostufa è un tipo di stufa a pellet che si collega all’impianto idraulico (o anche al sistema a pavimento) per riscaldare l’acqua che fa funzionare i termosifoni. Il calore quindi si diffonde attraverso l’impianto idraulico, e quindi al tatto la stufa non scotterà.

L’idrostufa, a differenza della stufa a pellet che manda il calore nella stanza in cui è posizionata, fino a dove riesce ad arrivare – al massimo nelle stanze vicine, se gli ambienti non sono troppo grandi – riesce a funzionare ovunque sia installato un termosifone o impianto a pavimento. Il vantaggio è quindi pratico dell’impianto idraulico, ed anche economico ed ecologico come le classiche stufe a pellet.

Secondo la simulazione di AIEL, per scaldare una casa di circa 100 metri quadri con una stufa a pellet si spendono circa 390 euro all’anno, contro i 792 euro nel caso di una caldaia a gasolio e 1.398 euro nel caso del gpl. Chiaramente, come tutti questi tipi di impianti, il costo iniziale da sostenere c’è, e parte da una base, guardando i prezzi medi, di circa 1500 euro; dall’altro lato, c’è da farsi i conti sulla possibilità di inserire o meno questi impianti, ed anche al possibile risparmio che rientra nella routine futura.