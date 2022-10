Sabato di solitudine per 3 segni, l’unica compagnia sarà il divano

Un sabato di solitudine aspetta in particolare 3 segni, che passeranno la serata in compagnia del divano.

Un sabato per niente movimentato quello di oggi, soprattutto in vista di questa sera. Per 3 segni zodiacali la serata sarà molto casalinga.

La prima settimana di ottobre volge al termine, e questo sabato secondo le nostre amiche stelle non sarà particolarmente attivo per alcuni segni.

Oroscopo di sabato 8 ottobre, il divano chiama

I nati l’8 ottobre sono del segno zodiacale della Bilancia, ed il santo di oggi è Santa Pelagia di Antiochia.

Chi nasce in questo giorno ha un carattere molto apprezzato da chi ha intorno, portato ad essere tendenzialmente positivo perché ama le novità e le sfide, grazie al particolare spirito creativo che lo caratterizza. In amore è molto affettuoso, ma alterna spesso momenti in cui ha bisogno di stare da solo, e questo fa uscire un lato un pò egoista del carattere.

L’8 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Vista che, sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, rappresenta l’evento annuale dedicato alla salute del senso più importante per l’uomo. In questa data nel 2000, il famoso pilota Michael Schumacher vince il Gran Premio del Giappone con la Ferrari, e la casa italiana torna al titolo dopo ben 21 anni. Ma torniamo ai giorni nostri, e al nostro oroscopo di oggi, sabato 8 ottobre.

I nati nel segno del Toro avranno un sabato di stand-by da tutti i punti di vista, soprattutto per problemi legati alla sfera sentimentale, che vi infastidiscono da un pò di tempo, ma non avete mai affrontato a viso aperto. Oggi la voglia di incontrare il partner e la gente oggi manca proprio, meglio la compagnia del divano!

Gli amici del segno zodiacale del Leone oggi sentono proprio una sorta di allergia nei confronti delle parole e delle organizzazioni classiche del sabato sera; dire di No non è un reato, le persone che vi vogliono bene capiranno.

Sabato in solitaria previsto anche per i nati in Sagittario che oggi non hanno il desiderio di uscire o fare altro se non stare a casa. La motivazione però è importante, visto che il rapporto con il partner non viaggia al meglio, e i dubbi vi stanno assalendo da un pò di tempo. Prendete questa giornata come un’occasione necessaria di riflettere su cosa volete veramente. Pensate sempre troppo agli altri, ed ora è il momento di fare un punto della situazione.