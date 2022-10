Sai resistere alle tentazioni? dipende da cosa scegli quando sei a tavola

Riesci a resistere quando si presentano delle tentazioni? Cosa scegli quando sei a tavola può aiutarci a capirlo.

Le tentazioni sono un argomento non facile da trattare, come non lo è saper resistere! ma c’è chi è più portato, o chi davvero fa una grande fatica.

Il Test che vi propone Chesuccede oggi, è un semplice test che però può dirci molto su come ci comportiamo di fronte alle tentazioni. Per capirlo, ci aiuta vedere cosa scegliete di mangiare a tavola.

Tentazioni, sei bravo a resistere?

“Posso resistere a tutto, tranne che alle tentazioni”, ha detto Oscar Wilde. E questa frase, da sempre, risuona nella testa di chiunque.

Parlare di tentazioni non è molto facile, perché sembra un argomento poco importante ma in realtà può essere l’anticamera di problemi grandi con i quali ci troviamo a dover combattere. Vediamo nel test di oggi, se sei più o meno incline a resistere alle tentazioni, in ogni ambito si presentino.

Quando parliamo di tentazioni, ci sono due definizioni di esse, una che si riferisce alla morale cattolica e che è intesa come istigazione al peccato, ed un’altra legata ad una voglia o un desiderio che sarebbe meglio evitare per varie motivazioni. Il nostro test di oggi ti mette di fronte a 3 immagini di pietanze; osservale bene, e scegli qual è il piatto che preferisci tendenzialmente mangiare quando sei a tavola.

RISPOSTA A: Se quando sei a tavola preferisci mangiare il primo piatto, tendenzialmente sei una persona che non ama privarsi delle cose belle della vita, e fa spesso fatica a fare delle rinunce. Nonostante questo, le tentazioni le sai riconoscere in tempo, e anche se spesso non resisti, sai capire cosa proprio non è il caso di fare.

RISPOSTA B: Se hai come preferenza il secondo piatto, sei una persona equilibrata, che sa comprendere cosa può far male e cosa no. Nella vita quotidiana ti si presentano alcune tentazioni, come capita a tutti, ma la tua fermezza fa in modo che anche le occasioni non si affaccino con frequenza. Insomma, con te il diavolo non ha vita facile!

RISPOSTA C: Se hai scelto questo buonissimo dolce…inutile dire che le tentazioni con te sono di casa! A tavola, si sa, i dolci sono la chicca finale ma anche un piccolo lusso che non sempre potremmo permetterci, ma tu non sai proprio dire di no. Nella vita sei una persona positiva, che vuole godersi il momento e le cose belle, ma ogni tanto non dare ascolto al tuo diavoletto tentatore.