Achille Lauro, la notizia lascia senza parole, mai visto così

Achille Lauro lascia senza parole con la notizia che lo vede protagonista in questi giorni. Non lo avevamo mai visto in queste vesti.

Il cantante romano è da tempo ai primi posti della musica italiana, ed ogni cosa che realizza sembra sempre un successo annunciato.

Achille Lauro, da quando è apparso nel panorama dello spettacolo, ha sbancato da tutti i punti di vista, con numeri davvero eccezionali.

“Maleducata”, la collezione beauty limited edition by Achille Lauro

Si chiama come il suo singolo, “Maleducata”, la novità che riguarda Achille Lauro, il cantante romano amatissimo da milioni di fans.

Achille Lauro stupisce ancora, lanciandosi nel mondo che, dopo la musica, ha dato dimostrazione di amare di più: la moda e il beauty. E’ così che dal 4 ottobre è disponibile la nuova “opera” del cantante romano: “Maleducata”, la collezione beauty limited edition firmata da Achille Lauro per Mulac Cosmetics. La collezione è disponibile presso i rivenditori autorizzati e online sul sito del brand.

Lauro, dopo essere diventato un testimonial per brand importanti di moda, debutta ufficialmente nel mondo del make-up, che da sempre ha utilizzato in quasi ogni sua performance, diventato anche un suo vero e proprio marchio di fabbrica.

“Per la prima volta insieme nella creazione di una capsule collection che sancisce nuovi stereotipi di bellezza fuori dagli schemi”, spiega la pagina ufficiale del brand, presentando i prodotti della linea di Lauro, formata dalla Palette Pigmenti pressati, il mascara volumizzante, il gel all over face, e le due matite occhi kajal “Maleducata Anticonformist”, e la Box “Maleducata” – il pezzo forte della collezione, dal costo di 108,50 euro contenente tutti i prodotti in una confezione colorata (la box contiene nello specifico: il Poster collezione autografato da Achille Lauro, la Palette di pigmenti pressati, Mascara Maleducata, Maleducata kajal anticonformist 01, Maleducata kajal anticonformist 02, Maleducata all over face gel pH reagente).

Lauro ha da sempre rappresentato sé stesso e la sua musica come si fa con le opere d’arte, con la voglia di trasmettere messaggi attraverso le rappresentazioni che ha studiato sempre nei minimi dettagli. L’idea di Lauro del travestimento con abiti e trucco, hanno portato naturalmente a collaborare con brand importanti, come Mulac. E’ lui stesso che presenta così la sua ultima collezione.

“Mulac è un brand la cui identità si fonda sul permettere a tutti di mostrare la propria arte. Il make-up è espressione dell’io, è proiezione della propria identità, posso essere uomo, mettermi il mascara, essere virile, essere chi sono, senza stereotipi, senza tabù. Il make-up racconta ciò che siamo e ci aiuta a immaginare chi potremmo essere.“