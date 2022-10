Alessandro Siani sbotta durante Striscia la Notizia: gelo in studio

Alessandro Siani ha scelto di schierarsi apertamente per una questione che in queste ore sta facendo discutere tutti. Un gesto che molti hanno apprezzato poiché il comico ci ha messo letteralmente la faccia.

Striscia la Notizia si è occupata della vicenda e quindi durante il corso del tg satirico di Antonio Ricci condotto da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, prima di salutare gli spettatori a casa, ha scelto di parlare in prima persona per esprimere il suo parere sulla vicenda.

Una scelta importante poiché molto spesso, soprattutto nel corso di un programma, i conduttori non prendono posizioni così forti.

Siani si schiera apertamente contro la concorrente

Al termine della puntata Siani invece ha scelto di essere molto chiaro manifestando il suo pensiero per quanto accaduto a Marco Bellavia ma anche quello che è accaduto di contorno quindi il comportamento degli altri.

Le sue parole sono state indirizzate soprattutto verso Gegia ovvero Francesca Carmela Antonaci, attrice pugliese e psicologa che ha chiesto scusa solo dopo essere stata esortata dai coinquilini. Gegia ha rischiato l’eliminazione e comunque potrebbe ancora essere sottoposta a un provvedimento nelle prossime ore. “Se Gegia è psicologa, allora Putin è un mediatore amabile, è una persona squisita, è un Premio Nobel per la Pace. Ma dove siamo arrivati?” ha detto Siani, chiarendo il punto della situazione.

Un’ovazione sui social dove gli utenti hanno apprezzato il suo gesto e sposato le sue parole. Nella precedente puntata del GF VIP la donna si è salvata perché a differenza degli altri ha ottenuto i voti del pubblico. Il conduttore Alfonso Signorini ha parlato delle gravi parole di Ginevra Lamborghini che diceva “Si merita di essere bullizzato”. Il pubblico ha scelto di mandare a casa anche Giovanni Ciaccio con l’80%, poiché anche lui è stato molto insensibili nei confronti di Bellavia. Tuttavia la cosa assurda per Siani ma anche per il pubblico è che una donna iscritta all’albo degli psicologi del Lazio non dovrebbe mai e poi mai avere un simile atteggiamento. Proprio l’albo della Regione ha fatto sapere che aprirà un’istruttoria per fare chiarezza sull’accaduto. La vicenda sta agitando molto le acque perché ovviamente le parole utilizzate, i toni ma anche le conseguenze sono state piuttosto importanti.

In un primo momento infatti gli inquilini della casa non avevano ben capito il gesto compiuto e la gravità delle parole pronunciate. Fuori dal GF VIP sia Ciacci che la Lamborghini hanno detto di avere una situazione difficile perché vengono presi di mira dalle persone che li insultano molto gravemente per l’accaduto.