Domenica svogliata, cambi di programma in vista per questi segno zodiacali

Questa domenica si presenta svogliata per alcuni segni zodiacali, con possibili cambi di programma in vista.

L’autunno è arrivato o no, ancora non si capisce, e la noia porta ad essere svogliati parecchi di noi. Oggi le stelle prevedono programmi in cambiamento, e il divano che chiama.

La prima settimana di ottobre è giunta al termine, e per alcuni segni del nostro zodiaco sembra essere una giornata davvero svogliata. Leggiamo insieme di chi si tratta.

Oroscopo di domenica 9 ottobre, cambi di programma in vista

I nati il 9 ottobre sono del segno zodiacale della Bilancia, e oggi si festeggia San Dionigi (Vescovo e Martire).

Chi è nato in questo giorno ha un carattere molto estroverso, anche portato verso lavori che possono avere a che fare col pubblico. Tuttavia, nella vita privata spesso han voglia di stare per contro proprio, ed in disparte.

Il 9 ottobre del 1870 il Regno d’Italia viene annesso ai territori dello Stato Pontificio, attraverso il decreto firmato da Vittorio Emanuele II. Nel 1963 l’Italia piange le vittime del disastro del Vajont; alle 22.39 un versante del monte Toc frana sul bacino idroelettrico del Vajont, buttando giù la diga e provocando 2000 vittime.

Il 9 ottobre sono nati molti personaggi noti, tra cui David Cameron, Grazia Di Michele, Guillermo Del Toro, Eddie Guerrero, Caparezza; in questa data, nel 1967, Ernesto “Che” Guevara viene ucciso dal gruppo di militari boliviani anti-guerriglia che lo aveva catturato. Ma torniamo ai giorni nostri, e al nostro oroscopo di questa domenica.

I nati in Toro oggi hanno la cosiddetta luna storta, e lo dimostra l’umore decisamente altalenante, tanto da farvi cambiare programmi dalla mattina alla sera. Gli amici del segno dei Gemelli sono un pò nervosi sin dal mattino, i problemi non si tolgono dalla testa e non avrete voglia di accettare l’invito che vi è arrivato per questa domenica.

I nati in Vergine anche non hanno una domenica al top, c’è un pò di nervosismo che vi attacca, forse per via delle idee un pò confuse su che strada intraprendere, sia sul privato che nella professione. E allora meglio starvene tranquilli, magari con un bel film. Gli amici dei Pesci anche subiranno gli alte e bassi di questa domenica molto strana, l’umore è sotto i tacchi per colpa dei problemi personali e di lavoro che in questo momento non vanno via dalla testa. Non preoccupatevi, se volete cambiare idea rispetto al programma della domenica, chi vi vuole bene capirà.