Gesto inaspettato della conduttrice, quello che ha fatto in diretta ha lasciato sbigottiti

La conduttrice televisiva ha fatto un gesto inaspettato in diretta, lasciando tutto il pubblico presente e collegato sbigottito.

Durante la diretta della nota trasmissione, la conduttrice ha fatto un gesto che ha spiazzato tutti i presenti, ed anche il pubblico da casa.

Quello che è accaduto ha a che fare con un importante fatto, che ha colpito tutti, compresa la conduttrice televisiva, che ha voluto in questo modo dire la sua.

Serena Bortone si taglia i capelli in ricordo di Mahsa Amini

L’iniziativa che sta facendo il giro del mondo ha colpito anche l’Italia, e si chiama “Donna Vita e Libertà”.

A @altrogiornorai1, programma della Direzione Intrattenimento #Rai #DayTime, la conduttrice @serenabortone e il suo gruppo di lavoro si sono uniti alla protesta a sostegno dei diritti delle donne iraniane.

Nel video il momento del taglio di una ciocca di capelli.#Mahsa_Amini✂️ pic.twitter.com/39DUkU8dXt — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) October 6, 2022

Tutto nasce dal fatto di cronaca che ha colpito tutto il mondo, ovvero la morte a Teheran della giovane donna di 22 anni Mahsa Amini dopo essere stata arrestata dalla polizia locale perché non indossava il velo in modo corretto.

La morte della ragazza ha colpito tutta l’opinione pubblica, lasciando tutti sgomenti, e per questo è scattata immediatamente la protesta, che è culminata con l’iniziativa che ha visto partecipare milioni di persone. Il web è stato il primo inevitabile punto di riferimento sia per l’informazione, che per la condivisione delle iniziative pubbliche a sostegno di questo movimento.

Sui social la risposta è arrivata forte, ed è stato deciso di fare il gesto di tagliarsi una ciocca di capelli. In Italia l’iniziativa è stata seguita da molti personaggi famosi, sia su web (come Claudia Gerini su Instagram), che in televisione. In particolare si sono esposte le conduttrici Belen Rodriguez durante la trasmissione “Le Iene”, seguita da Serena Bortone, che ha spiazzato tutti durante la diretta della sua trasmissione “Oggi è un Altro Giorno” su Rai Uno.

“Un piccolo gesto che tante donne stanno compiendo, un gesto semplicissimo che anche il mio gruppo di lavoro vuole fare con me. Ci tagliamo una ciocca di capelli. Mahsa è morta perché in tutto il mondo le donne devono essere libere, e noi siamo e saremo sempre con loro”, ha detto commossa la Bortone, circondata dal suo team di donne dello staff di Oggi è un Altro Giorno, che in un momento di silenzio della trasmissione hanno voluto unirsi davanti le telecamere della Rai, mostrandosi con le forbici in mano, e tagliandosi una ciocca di capelli.