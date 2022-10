Il Grande Fratello ora rischia grosso, concorrenti avvertiti

I concorrenti del Grande Fratello sono avvertiti ed ora il programma televisivo di Mediaset rischia grosso.

Il famoso programma tv, in onda sulle reti Mediaset, sta rischiando davvero grosso e in tutta questa bufera sono coinvolti anche tutti i concorrenti.

Il Grande Fratello è un reality show trasmesso in Italia su Canale 5 dal 14 settembre 2000. Il suo successo e la sua longevità ne hanno fatto un fenomeno culturale e sociale, oltre che televisivo.

Il GF rischia moltissimo

Il Codacons interviene su quanto accaduto a Marco Bellavia, al Grande Fratello Vip. L’associazione ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma e all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in cui si chiede di accertare possibili illeciti penali e violazioni delle disposizioni vigenti in materia di Tlc.

“Ancora una volta la trasmissione Mediaset si rende protagonista di gravi episodi che oltre a rappresentare una forma di violenza sono altamente diseducativi specie per il pubblico più giovane. Nonostante quanto accaduto, né gli autori del programma né i vertici dell’azienda hanno saputo adottare misure adeguate, lanciando un messaggio errato e pericoloso ai telespettatori, che a migliaia si sono rivolti al Codacons chiedendo di intervenire sul caso. Alla luce di quanto accaduto, presentiamo oggi un esposto alla Procura di Roma chiedendo di aprire una indagine alla luce della possibile fattispecie di violenza privata, accertando le responsabilità del concorrenti del GfVip e, per concorso, degli autori, del conduttore Alfonso Signorini e dei vertici Mediaset. L’art. 610 del codice penale stabilisce infatti che “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni”, reato che potrebbe configurarsi negli atti di bullismo commessi nel corso della trasmissione. All’Agcom l’associazione chiede invece di adottare provvedimenti e sanzioni contro Mediaset per la possibile violazione delle disposizioni in materia di programmi televisivi“. Queste sono le gravi accuse di Codacons.

Marco Bellavia ancora non si è esposto sulla vicenda, ma sicuramente non mancherà all’appuntamento. L’esposto all’Agcom, invece, verosimilmente potrebbe creare qualche grattacapo a Mediaset.

Il Grande Fratello Vip è la versione VIP del reality show e va in onda su Canale 5 dal 19 settembre 2016. I protagonisti del reality sono persone conosciute, divisi equamente tra uomini e donne, che condividono la propria vita quotidiana ripresi 24 ore su 24 da una serie di telecamere. Dal 2016 al 2018, il programma è stato condotto da Ilary Blasi, mentre dal 2020, la conduzione è passata ad Alfonso Signorini.