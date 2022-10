Lutto nella moda, la scomparsa della stilista più amata lascia tutti senza parole

La morte della stilista più amata della moda ha lasciato tutti senza parole.

Il mondo della moda è in lutto per la scomparsa della stilista e questo evento ha lasciato tutte le persone letteralmente scioccate.

La donna ha avuto un malore durante la notte nella sua abitazione ed a nulla sono valsi i soccorsi.

Ecco chi era la stilista deceduta

Franca Fendi è scomparsa pochi giorni fa nella sua abitazione alla Camilluccia. La donna era la terza delle cinque sorelle della storica famiglia di moda.

“Mia madre ha vissuto tutta la sua vita per la famiglia. Adorava mio padre che venne a mancare dopo 46 anni di matrimonio. Lei amava i gabbiani perché vedeva in loro animali liberi di volare ovunque. Morto papà mamma sosteneva che un gabbiano spesso andava a trovarla nella nostra casa al mare a Sabaudia. Lui la guardava fisso negli occhi e mia madre ci diceva, “sono sicura che quel gabbiano è tuo padre che mi viene a far visita“. Queste sono le parole commosse della figlia di Franca.

Franca si occupava dello sviluppo del retail e delle aperture dei negozi nel mondo, quando ancora lavorava in azienda. La stilista, però, era molto riservata e concentrata sulla famiglia.

“La prima e unica apparizione pubblica fu nel 2018 all’Auditorium quando presentò il suo libro autobiografico intitolato Sei con me. La nostra grande, unica storia d’amore, dedicato al mio padre scomparso nel 2001“, aggiunge la figlia.

L’infanzia di Franca è stata dominata da una madre autoritaria e determinata, rimasta vedova presto con cinque figlie: “Mia nonna era una madre severa che le portava a dare una mano nella pellicceria fin da piccole, incitandole ad andare sempre d’accordo: “siete diverse, ma tutte indispensabili come le cinque dita di una mano“.

La madre Adele le faceva dormire nel negozio, mentre serviva intanto le clienti. Poi l’incontro con l’amore della sua vita, suo marito Luigi Formilli: “Mamma conobbe mio padre a 15 anni e fu il suo primo grande amore. Papà aveva qualche anno più di lei. Si sposarono appena lei divenne maggiorenne“. Successivamente arrivarono quattro figli e nove nipoti.

Il momento più tragico della sua vita fu la lunga malattia del marito, con mille difficoltà affrontate insieme, e Franca donò addirittura un rene al consorte nel tentativo di salvarlo. La stilista partecipò sin da giovanissima alla gestione dell’azienda che, dagli anni Sessanta in poi si sviluppò sotto la guida delle cinque sorelle che si suddivisero i ruoli fin dal principio: Franca divenne responsabile acquisti e direttrice del punto vendita di via Borgognona a metà anni Sessanta.