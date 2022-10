Peli incarniti, svelato il motivo per cui si formano, ora puoi evitarli

I motivi per cui si formano i peli incarniti ora sono svelati, vediamo anche come evitare definitivamente questo fastidioso problema.

Peli incarniti, che problema per molte persone! ed una presenza molto fastidiosa. Vediamo come risolverla.

I peli incarniti sono un problema che si presenta in moltissime persone, apparentemente senza motivo. Ma non è così.

Peli incarniti, devi sempre fare questo

Il pelo incarnito, diciamolo, è fastidioso e crea molto disagio per chi lo avverte. Insomma, si vede e si sente.

Il pelo incarnito non è altro che un pelo che si trova dentro la carne, rimasto come dire incastrato sotto la pelle, senza trovare un modo di uscire. Non trovando un modo per uscire, come tutti i peli normalmente fanno, i peli restando intrappolati sottopelle creano infiammazione e rossore.

I peli incarniti si manifestano specialmente nelle persone che hanno peluria molto spessa, o i capelli e quindi i peli tendenti al riccio. Sono causati nella maggior parte dei casi dalla rasatura, sia rasoio che ceretta, perché il taglio crea una sorta di punta affilata sul pelo, tanto da costringere il fusto a crescere nella direzione sbagliata, e quindi ad incarnirsi.

Se il pelo non viene estirpato completamente, è facile che accada questo fenomeno. I punti in cui si manifesta maggiormente questo antiestetico problema, sono le gambe, le ascelle e l’inguine nelle donne – le zone in cui principalmente si depilano – ma anche su collo e mento, soprattutto negli uomini.

Andando più nel tecnico, il follicolo pelifero ha intorno le cellule morte; quando il pelo è tonico, riesce a passare attraverso le cellule morte, ma con la rasatura e ceretta si assottiglia, e se il pelo deve uscire “bucando” la barriera delle cellule morte ma non riesce, si piega e si arrotola sotto la pelle. E’ così che nasce il pelo incarnito.

I peli incarniti non sono solo fastidiosi, ma possono creare delle infiammazioni importanti e dolorose, e dare vita a pustole o foruncoli, ed essere anche dolorosi. Per evitare quindi la formazione dei peli incarniti, bisogna assolutamente fare attenzione anzitutto ad una profonda e corretta igiene personale, ma soprattutto fare sempre lo scrub ed esfoliare la pelle.

Lo scrub, secondo molti estetisti, sarebbe opportuno farlo anche prima della depilazione, per aiutare ad estirpare il pelo. Ad ogni modo, almeno una volta a settimana è buona abitudine farlo, volendo anche due, ma facendo sempre attenzione al tipo di pelle che si ha, e a come reagisce.