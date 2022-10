Questo problema a scuola non ci sarà più, la soluzione che aiuta milioni di genitori

Arriva una soluzione per un problema a scuola che potrà aiutare milioni di genitori che ci combattono ogni giorno. Vediamo di cosa si tratta.

La scuola è iniziata per milioni di bambini e ragazzi, e con essa arrivano i piccoli e grandi problemi da risolvere, specialmente per i genitori.

Da un mese è iniziata la scuola in tutta Italia, e milioni di giovani hanno ripreso posto sui banchi di scuola.

Macchie d’inchiostro, ora le possiamo far sparire

Tempi di scuola e…di macchie! eh sì, quanti bambini tornano a casa con abiti o grembiuli pieni di scritte e segni dovute all’inchiostro?

L’inizio della scuola è un momento importante, ed una nuova stagione porta genitori e studenti a dover affrontare un altro percorso, con cose buone e alcuni piccoli problemi. Tra questi, ce n’è uno particolarmente antipatico, con il quale ogni anno molti genitori devono combattere. Si tratta delle macchie di inchiostro che vanno a finire sui vestiti dei loro figli.

Le macchie d’inchiostro sono un problema da non poco, perché per tutto il periodo in cui i bambini vanno a scuola, le volte in cui si torna a casa “scarabocchiati” non si contano più. Le macchie principali che preoccupano i genitori, sono quelle delle penne e dei colori. Ma come fare per eliminarle?

Se si tratta di macchie d’inchiostro fresco, e si trovano su tessuti bianchi, il primo consiglio è di immergerli in acqua bollente o anche nel latte tiepido; il latte va messo direttamente sul tessuto, lasciato agire per pochi minuti, e strofinato delicatamente. Se invece a macchiarsi sono dei tessuti colorati, si possono lasciare a bagno in acqua e aceto. La candeggina è ideale per smacchiare i capi bianchi in cotone, e tutti i tessuti resistenti; bastano minuti in acqua e prodotto e poi possono essere risciacquati.

Per le penne biro, che macchiano in maniera potente, e in generale per tutte le macchie non fresche, si possono utilizzare acqua e aceto; ma il prodotto più efficace resta senza dubbio l’alcool, che può essere utilizzato come pre-trattante, tamponando la macchia e lasciando agire per pochi minuti, prima di procedere con il normale lavaggio. L’alcool, mischiato con dell’ammoniaca, è un validissimo alleato per trattare le macchie su tessuti non sintetici, e se l’odore di questo mix risulta troppo forte ed aggressivo, si può aggiungere un pò di aceto per attutire il fastidio nel naso.