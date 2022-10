Usi molto i social? Potresti essere depresso entro 6 mesi: lo studio rivelatore

I social oggi sono sempre più utilizzati non solo dai più giovani ma anche dagli adulti. Una tendenza sempre più diffusa che conferma, come già si sa, anche un certo isolamento delle persone. Questo però porterebbe, secondo recenti studi, a sviluppare proprio una vera depressione.

Secondo infatti quanto rivelato nell’analisi pubblicata nel Journal of Affective Disorders Report, le persone inclini all’utilizzo eccessivo dei social potrebbero sviluppare una depressione entro sei mesi, a prescindere da quale sia la loro condizione attuale.

I ricercatori hanno analizzato ogni dettaglio, ponendo in evidenza tutte quelle che sono le correlazioni e anche perché ci sarebbe questo sviluppo inaspettato.

Social e depressione: le rivelazioni nel nuovo studio

“La letteratura è carente di studi incentrati su come le varie caratteristiche della personalità possono interagire con l’uso dei social media e la depressione” si legge all’interno del documento. Questo studio è stato condotto con un campione di 1000 adulti tra i 18 e i 30 anni.

Per la personalità sono stati valutati molti fattori come l’apertura, l’estroversione, il nevroticismo. E quello a cui si è arrivati è che indipendentemente dalla propria personalità, l’uso dei social sembra accomunare la risposta nelle persone, porta progressivamente allo sviluppo della depressione.

Per coloro che vivono infatti questo confronto sociale in modo problematico può nascere un sentimento negativo sia verso sé stessi che verso gli altri ed è per questo che poi si può incorrere nella depressione. Gli autori però spiegano anche che è proprio una questione pratica. Chi è molto legato ai social non ha molto tempo o voglia di uscire, vedere gli altri o fare cose e questo determina una risposta negativa. L’espansione tecnologica ha portato alla regressione di molti altri livelli “Connettersi virtualmente con le persone può aumentare il rischio di problemi di comunicazione o di percezione errata che porta a difficoltà relazionali e al potenziale rischio di problemi di salute mentale” spiegano i ricercatori che fanno luce su quelli che sono i rischi potenziali.

Da tempo si discute sull’impatto dei social a livello emotivo e mentale e queste indicazioni sono sicuramente chiare per quanto riguarda quello che può accadere a medio termine, una tendenza che non è poi così lontana, come attestano i ricercatori che parlano di un allontanamento progressivo dalla realtà. Questo può risultare pericoloso per gli adulti, lo è a maggior ragione per i più giovani che mancano così di quelle esperienze formative che sono fondamentali nell’età della crescita e dello sviluppo.