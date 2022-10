Alessandra Celentano ad Amici22 bacia un giovanissimo volto del programma

Il talent show di Maria de Filippi è sempre un successo e una delle insegnanti fisse è Alessandra Celentano. La maestra di danza questa volta però ha dato il meglio non solo per aver sgridato qualche alunno, come capita di solito, ma per aver baciato un giovanissimo volto del programma.

Tutto è nato quando la conduttrice ha chiesto alla Celentano chi fosse il suo fidanzato, a quanto pare infatti la maestra ha trovato un compagno durante le vacanze estive. Si era parlato di Can Yaman, scherzando e quindi la De Filippi ha dato vita ad un vero e proprio “gioco” coinvolgendo il web.

“Abbiamo chiesto al popolo del web di darci degli inizi e sono saltati fuori dei nomi” ha detto la conduttrice prima di passare al vaglio gli indizi e arrivare al nome del fidanzato della donna.

Chi è il fidanzato di Alessandra Celentano

La conduttrice ha passato al vaglio vari nomi prima di arrivare a quello dell’effettiva persona che era presente in studio e che sarebbe, secondo il pubblico, l’effettivo partner della maestra di danza. Quando ha nominato il ragazzo, c’è stato proprio un boato.

A quel punto Raimondo Todaro si è alzato ed ha baciato la maestra Celentano davanti a tutti. L’ex di Ballando con le stelle non ci ha messo molto ad avvicinarsi alla collega con cui lo scorso anno non faceva che discutere e litigare. Il pubblico amava molto i loro siparietti e spesso si è trovato a commentare sul web quello che avveniva.

Da tempo in realtà una delle attività ad Amici è pizzicare l’insegnante di ballo. Molti le hanno chiesto se si fosse fidanzata e alla fine lei ha dovuto ammettere che era così. In generale è sempre stata molto riservata sulle sue cose, in particolare sulla questione privata sentimentale. Dopo il matrimonio con Angelo Tramentozzi, analista finanziario e maestro di karate non andato bene, con cui comunque è in buoni rapporti, oggi volge lo sguardo altrove.

Alla fine non è chiaro se effettivamente Raimondo Todaro sia o meno il fidanzato di Alessandra Celentano o se i due ne abbiano solo approfittato per fare un siparietto, magari con la complicità di Maria de Filippi. Ovviamente però tutti hanno apprezzato e c’è stato boom di commenti per questo bacio così “improbabile” tra i due. Dopotutto il volto noto è piuttosto giovane rispetto alla Celentano ma forse tra i due partecipanti ad Amici è sbocciato veramente l’amore.