Beautiful, svolta su Sheila, le anticipazioni dall’America

Le anticipazioni dall’America ci svelano alcuni retroscena sul programma televisivo Beautiful.

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse dal 10 al 15 ottobre su Canale 5, ci saranno importanti novità.

Nelle nuove puntate del programma tv, Quinn sarà divisa tra Eric Forrester e Carter Walton. Finn, invece, nasconderà un piccolo particolare su Sheila a sua moglie Steffy.

L’anteprima delle puntate di Beautiful

Le anticipazioni di Beautiful, sulle prossime puntate italiane, rivelano che Ridge e Eric guarderanno con attenzione i documenti del divorzio, dove mancherà solo la firma per renderlo definitivo. A tal proposito, Carter informerà Quinn che i documenti sono pronti.

L’avvocato rivelerà all’amante di voler rendere la loro relazione ufficiale. Per questo motivo, l’avvocato inviterà la Fuller a recarsi da Eric per firmare il divorzio, prospettandole la convivenza nel suo loft.

Nel frattempo, Ridge starà vicino al padre in questo delicato momento della sua vita. Ma ecco, che il signor Forrester deciderà di stracciare le pratiche del divorzio, dichiarandosi disposto a concedere una seconda chance al suo matrimonio con Quinn. Proprio quest’ultima sarà stupita dalle parole di suo marito.

Paris, inoltre, dirà a Finn di essere disposta ad ascoltarlo ogni volta di cui ha bisogno. A tal proposito, la ragazza paragonerà la sua esperienza con il padre con quella di Sheila, appena tornata a Los Angeles. Ridge e Steffy, intanto, studieranno un modo per tenere lontana la criminale dalla loro famiglia.

La sorella di Thomas apparirà convinta che suo marito non voglia sua madre biologica nella sua vita. Peccato, che poco dopo il bel dottorino confiderà a Paris di aver risposto ad una telefonata di Sheila. Per questo motivo, il figlio di Jack farà giurare alla sorella di Zoe di non raccontare nulla a Steffy.

Carter accoglierà allegramente Quinn a casa per poi cambiare umore quando scoprirà che Eric ha stracciato i documenti del divorzio. A tal proposito, la Fuller apparirà divisa tra l’avvocato e suo marito. Finn si farà prendere dal panico, quando sentirà suonare il campanello di casa, temendo che sia Sheila venuta ad incontrarlo.

Jack, invece, si recherà a trovare l’ex amante in albergo, invitandola ad andarsene da Los Angeles. Quinn ritornerà a casa, dove sarà attesa da Eric per un romantico brindisi davanti al suo ritratto appeso sul caminetto. Poi, l’uomo le dedicherà una canzone al pianoforte. Infine Finn giurerà a Steffy che non incontrerà più sua madre, che invece minaccerà Jack di raccontare a tutti il loro segreto.