La mangi da sempre, ma non sapevi cosa stavi sbagliando

La mangi da sempre, ma non sai che non lo stai facendo nel modo propriamente più giusto. Vediamo perché.

Quanti alimenti mangiamo ogni giorno, ma non sappiamo mangiarli nella maniera giusta? davvero molti, come nel caso di questo prodotto buonissimo.

Siamo entrati nell’autunno, anche se non sembra visto il tempo, ma la frutta e la verdura di questa stagione hanno già fatto capolino.

Zucca, come la mangi?

L’autunno è entrato ufficialmente da qualche giorno, anche se per la maggior parte delle zone nel nostro paese non sembra. Cosa mangiamo in questo periodo?

Tra la frutta e la verdura di stagione, in questo periodo dell’anno si affaccia la zucca, che proprio a ottobre vede la sua presenza più massiccia in occasione della festività di Halloween, che da anni si festeggia anche in Italia ed il cui simbolo è appunto la zucca.

Normalmente la zucca, come molta frutta e verdura, si utilizza e mangia sbucciandola, e quindi scartando la parte esterna, come fa la maggior parte delle persone. Ma la notizia buona e che forse non sapevi, è che della zucca si può mangiare anche la buccia. Ebbene sì, la parte esterna che da sempre va a finire nel cestino della spazzatura, ha molte proprietà benefiche, oltre ad essere gustosa. Ma come cucinarla dunque?

La buccia della zucca ha molte molte proprietà benefiche, perché è ricca di sali minerali, fibre, vitamina B e C, betacarotene, e aiuta a proteggere ossa, denti, la vista, ed anche a regolare il metabolismo. Per mangiarla, bisogna ricordarsi che si può fare però solo cuocendola, anche perché essendo molto dura risulterebbe molto difficile!

Ma c’è un modo davvero speciale per cucinarla ed utilizzarla al suo massimo potenziale, ed è quello di trasformarla in gustosissime e colorate chips, una vera e propria delizia oltre che una sorpresa gradita per grandi e piccoli. Basta togliere tutte le bucce e tagliarle a listarelle fini, e farle ammorbidire in acqua per una ventina di minuti.

Scolatele molto bene, asciugatele e mettetele su una teglia coperta da carta forno ben distanziate; aggiungete sopra un filo di olio extra vergine di oliva, un pò di sale e se volete delle spezie a gradimento. Ricordate che se le chips le mangiano dei bambini, meglio evitarle, e lasciare il gusto più semplice possibile. Pre riscaldate il forno e mettetele a cuocere per circa 15 minuti a 180 gradi. Sono uno snack gustosissimo e super sano!