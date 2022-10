La star finalmente si sposa, dopo un anno dalla proposta ecco il motivo dell’attesa

Finalmente dopo molti mesi di attesa, la star della tv si sposa, ed ecco tutti i dettagli della grande festa.

Dopo un pò di tempo dalla fatidica proposta di matrimonio, la coppia convolerà a nozze. La protagonista, è un personaggio famoso della nostra televisione.

Nozze in vista, e tutto sembra definito, a partire dalla data: il 3 dicembre 2022. Questo sarà il grande giorno in cui la star della tv convolerà a nozze con il compagno storico.

Francesca Cipriani finalmente sposa il suo Alessandro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Cipriani D’Altorio (@francescaciprianiofficial)

Dopo mesi dalla proposta, arrivata in diretta televisiva, la showgirl Francesca Cipriani ha finalmente ufficializzato la data delle nozze con tanto di dettagli sul suo giorno più bello. L’ex partecipante alla passata edizione del Grande Fratello Vip, aveva ricevuto proprio in diretta televisiva la proposta di nozze dal suo compagno Alessandro Rossi, con grande sorpresa e commozione.

Dopo la proposta quindi, arrivata nel 2021, è arrivata la notizia della data delle nozze: il 3 dicembre 2022, secondo quanto rivelato da Novella2000. La cerimonia si terrà a Roma, e come testimoni di nozze la stessa Cipriani ha scelto Alfonso Signorini, il conduttore del programma dove è arrivata la proposta, e dove la showgirl ha fatto conoscere a tutti la sua storia con Alessandro.

Il pubblico è rimasto particolarmente affezionato alla semplicità della showgirl e del suo compagno, soprattutto nei momenti in cui le lacrime e la mancanza hanno preso il sopravvento all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra gli invitati, dovrebbero essere presenti molti ex vipponi, che hanno condiviso la scorsa edizione con la futura sposa; da Raffaella Fico, le sorelle Clarissa, Lulù e la vincitrice Jessica Selassié, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme, Giucas Casella e Katia Ricciarelli – che la sposa spera canti in chiesa l’Ave Maria.

Dopo la cerimonia, la festa dovrebbe proseguire in un noto castello alle porte della Capitale. Il menu sarà sulla base di piatti italiani, ma non è ancora trapelato null’altro; ci si chiede se ci sarà qualche richiamo alla tradizione della terra dello sposo, l’Emilia Romagna.

The Pipol Gossip ha rivelato che gli sposi avrebbero inviato con le partecipazioni il loro Iban di riferimento, ma la futura sposa ha specificato “abbiamo fatto una lista nozze come tutte le persone in questo mondo. Siamo anche noi sconcertati dalla cattiveria di qualcuno sciocco ed invidioso che dà notizie false. La lista nozze e il viaggio di nozze tutti gli sposi lo fanno per chi volesse partecipare. I giornalisti prima di scrivere barzellette dovrebbero chiamare e sentire gli interessati, non i pettegoli che inventano sciocchezze“.