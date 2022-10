Lunedì nero, la tristezza affligge 3 segni

Lunedì nero per 3 segni del nostro zodiaco, che in questa giornata sono circondati dalla tristezza.

Un inizio di settimana alquanto in ribasso per alcuni amici segni, che hanno l’umore davvero sotto i tacchi.

E’ iniziata la seconda settimana di un ottobre non ancora autunnale, ma andiamo subito a vedere cosa ci dicono le stelle per questa giornata.

Oroscopo di lunedì 10 ottobre, tristezza in arrivo

I nati il 10 ottobre sono del segno zodiacale della Bilancia, e oggi si celebrano San Daniele e compagni (Martiri a Ceuta).

I nati in questa data sono riconosciute come persone molto eleganti, che amano il bello esteriore e non solo, e odiano essere in disordine quando si presentano agli altri. Quando ci sono loro, tutto andrà a perfezione, per la loro voglia di fare le cose come vanno fatte; nelle relazioni sono persone affidabili, che si impegnano e mantengono le promesse.

In questa data sono nati alcuni personaggi noti come Antonio Albanese, Nunzia De Girolamo, Junior Cally, Roberto Fico e Maykel Fonts. Il 10 ottobre del 1970 va in onda la prima puntata di Canzonissima trasmessa da Rai 1, condotta da Corrado e Raffaella Carrà. Il 10 ottobre del 1985 muore Orson Welles.

Il 10 ottobre 1906, il premio Nobel per la Letteratura viene assegnato allo scrittore italiano Giosuè Carducci. Nel 2006 Google acquista per 1 miliardo e 600 milioni Youtube, il sito di condivisione di video più famoso al mondo. Ma torniamo ai giorni nostri, e al nostro oroscopo di questo lunedì.

I nati in Ariete non avranno i pensieri leggeri sin dal mattino, per questa sensazione che c’è qualcosa che non fa girare tutto a dovere; in queste ore c’è quasi un’ossessione per il fare le cose alla perfezione, ma non tutto può andare sempre come dite voi. Non stressatevi, le stelle consigliano di non lasciare spazio ai dubbi e alla tristezza, perché domani arriva presto.

Gli amici del Leone anche non vedono la giornata a colori, anzi. Nonostante il sole, vedete tutto grigio…e la tristezza si fa sentire forte e chiara. La vostra testa vi dice cose non totalmente vere, o meglio che state ingigantendo, e questo vi deve far tranquillizzare.

I nati in Bilancia si alzano con poche energie e poca voglia di fare, forse perché non avete dormito bene, o forse perché avete sognato qualcosa che al vostro risveglio vi ha lasciato una vena di tristezza. Cercate di ascoltare dentro di voi, sicuramente qualcosa da capire ci sarà, e magari la risposta manderà via questa malinconia che vi attanaglia.