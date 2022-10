Ritiro choc delle concorrenti in trasmissione, “Decisione sofferta”

Ritiro choc dalla famosa trasmissione da parte di alcune concorrenti, che hanno spiegato essere stata una “Decisione sofferta”. Ecco cosa è successo.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, ed è accaduta durante la diretta del famoso programma targato Rai.

Parliamo della trasmissione Reazione a Catena, che sta avendo molto successo grazie anche alla conduzione di Marco Liorni.

“Le tre e un quarto”, ritiro a sopresa

La trasmissione di Rai Uno che sta continuando ad avere un grande successo di pubblico anche questo autunno, ha visto un ritiro d’eccellenza.

Lo scorso 6 ottobre, le campionesse in carica del quiz show, il gruppo de “Le tre e un quarto” formato da Elisa Ferrazzano, Carolina Iadanza e Letizia Bianchini, non si è presentato in trasmissione, con grandissimo stupore del pubblico presente in studio e a casa. Ma cosa è successo alle tre studentesse di Varese?

La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta, ma in realtà è stata una decisione ponderata e presa con consapevolezza dalle ragazze, come spiegato dalla stessa Carolina: “È stata una decisione molto sofferta ma inevitabile. Letizia ha l’obbligo di frequentare l’università e, se fossimo rimaste a Napoli per continuare il programma, avrebbe perso l’opportunità della borsa di studio. Molti ci considereranno matte per questa scelta ma gli impegni di studio sono più importanti. Abbiamo vinto circa 76 mila euro a testa e la nostra partecipazione è andata al di là delle più rosee aspettative. Quando Marco Liorni ha appreso la notizia che poi ha dato in diretta, è rimasto sorpreso ma ha compreso le nostre ragioni”.

Una decisione quindi presa di comune accordo da tutte e tre le giovani campionesse, che un tesoretto da sono uscite di scena alla grande, con un tesoretto conquistato di 230 mila euro e 23 puntate come campionesse. La Iandanza ha spiegato che i soldi delle vincite li vorrà utilizzare al fine di poter proseguire gli studi, magari anche facendo un viaggio assieme all’attuale compagno, oltre che con il fratello.

“Letizia ha intenzione di fare una sorpresa a sua sorella più grande di dieci anni facendole un regalo inaspettato che è top secret mentre Elisa sta organizzando la festa per i venticinque anni dei genitori”, ha anche spiegato la giovane campionessa, dando certezza che il loro ritiro ha delle motivazioni importanti e sulle quali al momento non sembrano esserci ripensamenti, nonostante si fosse inizialmente pensato ad un possibile ritorno del magico trio di Varese.