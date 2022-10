Se li hai nell’armadio fai attenzione, stanno andando a ruba

Quante cose abbiamo nell’armadio, ma quando tirerai fuori questi oggetti, capirai perché stanno andando per la maggiore. Te lo diciamo noi

Il nostro armadio e la nostra casa sono la “base” di moltissimi oggetti sia di vestiario che di arredamento. Oggi parliamo di vestiario.

Questo autunno ha portato in ambito di moda alcune novità, come sempre accade con le presentazioni delle nuove collezioni di stagione.

Scarpe con il tacco largo, il grande ritorno

La moda va e viene, arriva, ritorna, lo sappiamo bene. E le tendenze previste per la stagione autunno/inverno 2022-23 dicono che in fatto di scarpe c’è un ritorno di fiamma.

Parliamo di scarpe da donna, con una caratteristica speciale: il tacco largo. Il tacco come sappiamo è il pezzo forte delle scarpe, o perlomeno quel particolare che definisce il tipo di scarpa, assieme al tacco. Di tipologie di scarpe ce ne sono davvero moltissime, ma è vero che alcuni modelli restano dei must che reggono al passare del tempo.

Le passerelle di questa stagione hanno decretato un ritorno davvero importante, quello in particolare delle scarpe con il tacco largo. Sicuramente negli anni passati lo abbiamo indossato in moltissime, ed è una moda che sembrava essere passata, ma ecco che le grandi sfilate lo hanno rilanciato come punto forte della stagione.

Le décolleté con il tacco largo sono un modello molto amato, anzitutto perché sono molto comode, grazie all’ampiezza appunto del tacco, ma senza rinunciare ad essere fashion. Il tacco grande, sebbene alto, regala decisamente più stabilità al piede e quindi alla camminata.

Questa caratteristica, permette di essere indossato in occasioni in cui si deve stare ad esempio molto tempo in piedi, o camminare molto, ma senza rinunciare ad essere eleganti. Inoltre, questo tipo di tacco è ovviamente più resistente, e difficilmente si usura o addirittura rompe, come invece accade spesso ai tacchi a spillo. Il punto a favore, è che comunque daranno un bell’effetto alla gamba, e non toglierà l’effetto “slanciato” che tanto amano le donne.

Le tendenze di questo Autunno Inverno hanno rilanciato ad esempio gli stivali con tacco grosso, un altro must che è veramente super fashion e molto amato. I brand più famosi, come Gucci, Chloé e Rene Caovilla, hanno dato spazio a questo modello, ma sono moltissime le case di moda che l’hanno rilanciato. In commercio se ne trovano di ogni genere e prezzo, alcuni molto caratteristici perché hanno il tacco colorato o personalizzato, una vera chicca.