Vuoi comprare un aereo? Adesso puoi ad un prezzo che non immagini

L’Airbus ha messo in vendita il leggendario A380 uno dei velivoli più grandi al mondo. Non si tratta di un’asta qualsiasi ma di un pezzo di storia dell’aviazione.

La casa d’aste Marc Labarb ha organizzato una vendita speciale, un complesso di 380 lotti tutti riguardanti il leggendario mezzo dei cieli che è stato tra i più attesi in assoluto e poi tra i più amati, nonostante la fine prematura.

Un vero e proprio gigante che è stato così messo in vendita grazie alla collaborazione dell’associazione AIRitage che si occupa di preservare proprio il patrimonio aerospaziale. La vendita oltre ad avere un valore particolare perché tutto sarà destinato in beneficenza ma anche perché si parla praticamente del gigante dei cieli, famoso in tutto il mondo.

Pezzi dell’aereo in vendita

Questo Airbus è un’icona, non solo è il più grande mai prodotto su due piani di tipo passeggeri in grado di contenere fino a 800 persone ma è in generale tra i più grandi aerei mai realizzati proprio come dimensioni. Si tratta del quinto in tutto il mondo e in tutta la storia, una certa qualità insomma.

Era nato per rivoluzionare il settore ma a causa del calo delle domande non è stato più realizzato. La Air France ha ritirato tutti gli aerei dalla sua flotta e quindi è partita l’asta che ha avuto luogo a Tolosa, dove fu presentato per la prima volta e da dove partì per il suo volo inaugurale.

Tutto il ricavato della vendita andrà in beneficenza, quindi sicuramente il valore è veramente speciale. Sono in molti che hanno scelto di accaparrarsi uno dei cinquecento prodotti all’asta, parliamo di lampade, carrelli, finestrini c’è un po’ di tutto persino le pale dei motori che sono state dipinte da street artist contemporanei che le hanno trasformate in vere e proprie opere d’arte.

Non tutti i prezzi sono elevati ci sono elementi a 150 euro e altri a 30 mila euro. Ci sono anche prodotti particolari come la tuta del pilota Claude Lelaie. La vendita è programmata per il 13, 14, 15 ottobre all’Hotel des ventes di Tolosa e il ricavato andrà alla Fondazione Airbus. L’evento è accessibile a tutti e sicuramente per chi si trova in zona è possibile acquistare le parti di uno degli aerei più spettacolari mai esistiti che sicuramente avrà un valore particolare.

Chiunque si voglia aggiudicare un aereo adesso può realmente farlo e nemmeno uno qualsiasi, un pezzo di storia per il mondo intero.