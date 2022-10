Beautiful, colpo di scena: un personaggio storico lascia il cast

Le nuove anticipazioni di Beautiful dall’America non smettono di sorprendere. In particolare nelle prossime puntate sono previsti molti colpi di scena assolutamente inaspettati.

Per quanto riguarda Katie e Bill, genitori di Will, ci sarà una nuova pagina. L’uomo spera di tornare con la moglie, anche se ha detto a Brooke che il suo matrimonio ormai è finito. Per quanto riguarda Spencer, le sue intensioni non saranno affatto positive e infatti Logan gli confesserà di non fidarsi più, nonostante i suoi sentimenti.

La madre di Will invece non avrà voglia di trovare un altro uomo e affrontare un’altra storia, perché troppo delusa da quello che è accaduto e dai tanti dolori che ha accumulato nel tempo con l’universo maschile che si è rivelato essere per lei una grande delusione, anche in relazione alla condizione del suo matrimonio ormai alla frutta.

Beautiful: colpi di scena

Carter intanto farà una confessione incredibile su Quinn proprio a Katie. Probabilmente si vocifera addirittura una fine turbolenta e improvvisa della relazione, questo perché la creatrice di gioielli potrebbe uscire di scena in via definitiva dal programma. Potrebbe anche essere che Brooke quindi decida di fare una mossa a sorpresa chiedendo a Carter di uscire insieme. Una mossa sicuramente inaspettata e dettata da ragioni apparentemente di cuore e quindi non vincolate ad altri tipi di interessi che sicuramente però desteranno l’attenzione generale.

Anche Sheila Carter avrà un grande spazio, la madre di Finn infatti organizzerà una cena romantica per lei e Deacon nell’appartamento di Los Angeles. La donna si metterà in tiro per poterlo conquistare con un abito molto elegante e una cenetta parti colare a base di carne. La serata è ovviamente indirizzata a conquistare il padre di Hope che invece vorrebbe che la donna andasse via al più presto dalla città.

Intanto Thoms si scontrerà di nuovo con le sorelle Logan, Donna infatti litigherà con il ragazzo e in particolare su questioni che riguardano la vita privata di Ridge. La compagna di Eric crederà infatti che lo stilista debba restare con Brooke a tutti i costi. Intanto informerà lo stesso che l’unico obiettivo è manipolare Douglas per arrivare a Hope. L’accusa ovviamente sarà molto grave e anche Thomas risponderà a tono chiedendo alla donna quale sia il suo problema e cosa la spinga ad essere così aggressiva nei suoi riguardi. Chiederà quindi alla stessa di mettersi da parte e pensare ai fatti suoi.