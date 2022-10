Discussioni in vista per 3 segni, la polemica impera

Oggi il nostro oroscopo parla di discussioni in vista per 3 segni che devono fare attenzione a non cadere nelle polemiche. Vediamo quali sono.

Giornata all’insegna della polemica quella di questo martedì, e le nostre stelle danno qualche consiglio per alcuni segni zodiacali.

Siamo entrati nella settimana di metà ottobre, e l’autunno fa capolino. In questo martedì il nostro oroscopo ha qualcosa da dirci. Apriamo bene gli occhi e leggiamo assieme!

Oroscopo di martedì 11 ottobre, polemiche in vista

I nati l’11 ottobre sono del segno zodiacale della Bilancia, ed oggi si celebra San Giovanni XXIII.

“Figlioli… tornando a casa, troverete i bambini, date loro una carezza e dite: questa è la carezza del papa. Troverete, forse, qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Dite che il papa è con loro…”. Chi non ricorda queste parole tenere, che hanno commosso milioni di fedeli quando papa Angelo Roncalli, conosciuto come Giovanni XXXIII, ha parlato dal balcone del Vaticano.

I nati in questa data hanno un carattere amabile, stanno bene in compagnia e danno importanza ai rapporti sociali e interpersonali. Sono furbi e concreti in molte situazioni, ed hanno un senso pratico che li porta a raggiungere spesso i propri obiettivi. In questo giorno sono nati personaggi famosi come Fabio De Luigi, Jury Chechi, Eleanor Roosevelt, Ninetto Davoli, Francesca Fialdini e Stefano Oradei.

L’11 ottobre del 1963 muore Edith Piaf, nel 1968 la NASA lancia l’Apollo 7, la prima missione Apollo con uomini a bordo, che vede a bordo gli astronauti Wally Schirra, Donn F. Eisele e Walter Cunningham; nel 1971 esce una canzone che farà la storia della musica: “Imagine” di John Lennon. Ma torniamo ai giorni nostri, e al nostro oroscopo di questo martedì.

I nati in Gemelli oggi devono fare attenzione a cosa dicono e cosa ascoltano, perché tutti i campi sono minati in questo martedì; i sentimenti sono molto difficili da capire, c’è qualcuno che vi piace, ma non vi fidate…ascoltate sempre il sesto senso. In ambito lavorativo però la polemica impera, a causa di una situazione complicata da risolvere.

Gli amici dell’Acquario oggi meglio che evitino i contatti con il partner, perché la polemica scatta in automatico, e può portare a incomprensioni che possono lasciare il segno. I nati in Pesci anche non hanno la comunicazione dalla loro parte, e quindi meglio non entrare in discussioni o argomenti che potrebbero facilmente portarvi a fraintendimenti.