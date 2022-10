E’ ufficiale, i più ricchi sono loro

La notizia è arrivata ed è ufficiale: parliamo di soldi e di persone ricche. Volete sapere chi sono? non tutti se lo aspettano.

E’ la rivista Forbes a identificare ogni anno i più ricchi del mondo, e a pubblicare l’attesissima classifica.

Nel 2022 sono 2.668 i miliardari in tutto il mondo presenti nella classifica della rivista specializzata, “in calo quindi al record di 2.755 dello scorso anno. Per un patrimonio complessivo pari a 12.700 miliardi di dollari, in discesa rispetto al record di 13,1 mila miliardi di dollari della classifica del 2021”.

Italia, chi sono i miliardari secondo Forbes Billionaires 2022

Al primo posto della Forbes Billionaires 2022 è arrivato per la prima volta Elon Musk, che secondo la classifica è il primo tra i miliardari di tutto il mondo.

La classifica specifica poi paese per paese, quale sia l’olimpo dei più ricchi di quest’anno, e anche l’Italia è tra queste.

Al primo posto della classifica italiana si piazza, come lo scorso anno, Giovanni Ferrero, che è considerato quindi l’uomo più ricco d’Italia con 36,2 miliardi di dollari. L’industria della moda come sappiamo è uno dei punti forte per la nostra economia, ed infatti il secondo posto è di Giorgio Armani, uno degli stilisti più importanti della storia della moda italiana.

Se qualcuno pensava che l’uomo più ricco nel nostro paese fosse Silvio Berlusconi, ha sbagliato di poco; l’imprenditore ed ex-premier italiano si piazza al terzo posto, con un patrimonio di 7,1 miliardi di dollari.

La donna più ricca d’Italia si piazza al quarto posto, ed è Massimiliana Landini Aleotti, la vedova di Alberto Aleotti, fondatore del marchio farmaceutico Menarini, che stima un patrimonio di 5.4 miliardi di dollari.

L’omonima azienda di Giuseppe De Longhi si piazza al quinto posto, seguito da una new entry. Il marchio Ferrari infatti, noto in tutto il mondo grazie a Enzo Ferrari, entra per la prima volta nella speciale classifica di Forbes, con il figlio Piero – proprietario del 10,23% del gruppo Ferrari, di cui è anche vice presidente.

Chiudono i fratelli Giorgio e Augusto Perfetti, della Perfetti Van Melle – l’azienda produttrice di dolciumi e caramelle, seguiti da Patrizio Bertelli, marito di Miuccia Prada (la stilista che si piazza al nono posto), e l’imprenditore edile romano Francesco Gaetano Caltagirone, con un patrimonio stimato di 3,9 miliardi di dollari.

Secondo la classifica, i miliardari italiani nel 2022 sono 52, uno in più rispetto allo scorso anno, e l’ammontare totale dei loro patrimoni si attesta sui 194 miliardi di dollari.