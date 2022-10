Fedez, lotta in famiglia, ecco chi rischia di oscurarlo

Lotta in casa di Fedez. Il cantante italiano ha in famiglia qualcuno che rischia di oscurare il suo successo. Ecco di chi si tratta.

Fedez è uno dei personaggi più seguiti ed amati del panorama dello spettacolo, insieme alla moglie Chiara Ferragni e ai figli Leone e Vittoria, amatissimi dai fans.

Quasi 15 milioni di followers solo su Instagram, milioni di dischi venduti, imprenditore e artista amatissimo in tutta Italia. Fedez è davvero il cantante dei record.

Franco Maria Lucia, il papà di Fedez è un influencer amatissimo

Fedez, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, è un rapper e cantautore nato a Milano nel 1898, sposato con la nota influencer e imprenditrice Chiara Ferragni.

Fedez, originario di Rozzano, ha iniziato la carriera musicale giovanissimo, e finora ha ottenuto 52 dischi di platino, tra album e singoli. La collaborazione con J-Ax ha portato la coppia di artisti a chiudere il progetto discografico con un tour che ha visto oltre 230 mila spettatori e la data-evento “La Finale”, il concerto dei record con oltre 78 mila presenze che ha visto Fedez come il più giovane artista italiano ad esibirsi allo Stadio di San Siro a Milano.

Il cantante negli anni ha allargato la propria carriera, e si è rivelato un imprenditore (come la moglie Chiara Ferragni, con la quale rappresenta la coppia più seguita del web) ed anche un conduttore; Federico ha avuto grande successo come conduttore del programma rivelazione di Amazon Prime Video Lol – chi ride è fuori, e giudice per l’ennesima edizione del talent show X-Factor.

Federico e Chiara hanno portato sui social tutta la loro vita artistica ed anche familiare, e il pubblico può seguire ogni giorno le loro attività e le loro iniziative, nonché i momenti di vita privata che li vedono protagonisti con i membri delle rispettive famiglie. Se la famiglia Ferragni si può dire che sia già molto conosciuta – le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca sono seguitissime e avviate nelle loro carriere, come la mamma Marina, scrittrice affermata – la famiglia di Fedez è da sempre più nell’ombra.

La famiglia di Federico vive ancora a Rozzano, ed è formata da mamma e papà, e l’amatissima nonna. Eppure la mamma Tatiana (diminutivo di Annamaria Berrinzaghi) è la manager del cantante. Ma ora è il papà Franco a rischiare di mettere nell’ombra il celebre figlio, perché è diventato un seguitissimo influencer in ambito di cucina. Franco da sempre ama la cucina, è considerato lo chef di casa Lucia (come anche scrive nella sua biografia del canale Instagram, dove ha già 160 mila followers).

Nel video che vi proponiamo, Franco regala una ricetta semplice del salmone al forno, ma nel suo canale condivide quotidianamente dei video simpatici dalla cucina di casa, senza filtri particolari o regie professionali. La cosa piace molto ai followers, che ogni giorno aumentano di numero. Chissà se papà Franco vorrà raggiungere la popolarità del figlio!