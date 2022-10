Il celebre attore italiano presto avrà una dolce sorpresa

Il famoso attore italiano molto presto avrà una dolce sorpresa.

Mancano ancora una manciata di mesi al 2023, ma l’attore è in ansia e sta letteralmente contando i giorni al nuovo anno.

Per la prima volta, infatti, l’attore italiano sarà protagonista di un evento mai accaduto fino ad ora e che ha lasciato tutti senza parole.

La sorpresa per il famoso attore italiano

Christian De Sica diventerà nonno per la prima volta. Infatti, sua figlia Maria Rosa, è incinta e la gioia per il futuro nonno è incontenibile.

Maria Rosa De Sica, classe 1987, è la secondogenita dell’attore e della moglie Silvia Verdone, sorella dell’attore Carlo. La ragazza li renderà nonni per la prima volta, realizzando un sogno che, a quanto pare, la celebre coppia cullava da tempo: stringere un nipotino tra le braccia. Questo sogno si realizzerà proprio tra qualche mese. Infatti, l’arrivo della new entry in famiglia, infatti, è atteso per l’inizio del 2023.

Il settimanale Gente ha dato, per primo, l’annuncio della dolce attesa di Maria Rosa De Sica. La secondogenita della star del cinema italiano aspetta una bimba dal compagno Francesco. Si tratta, dunque, di un fiocco rosa ed è il primo che Christian De Sica e sua moglie Silvia potranno appendere sulla porta in qualità di nonni. A quanto pare, l’attore non vede l’ora di essere chiamato così ed è stato lui stesso, infatti, a firmarsi così in un commento social lasciato sul profilo Instagram della figlia.

I futuri genitori hanno voluto condividere la notizia della dolce attesa anche via social. Sul profilo Instagram di Maria Rosa, infatti, è stato pubblicato un post con i neo mamma e papà. Nella foto il pancione di Maria Rosa è evidente.

“Finalmente in tre“, ha scritto nella caption la ragazza, non lasciando dubbi sulla sua gravidanza. Un post subito commentato dal padre Christian: “Un bacetto da nonno“. Quattro parole che bastano ad esprimere tutta la sua gioia per questa bimba che sta per nascere.

Nato a Roma il 5 gennaio 1951, Christian De Sica è un attore, comico, cantante, showman, regista, sceneggiatore e conduttore televisivo italiano. Figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola Maria Mercader, è attivo sul piccolo e grande schermo fin dagli anni settanta.

Nei decenni successivi raggiunge la popolarità grazie alla partecipazione a numerose commedie di successo, in particolare i cosiddetti cinepattoni, nei quali ha formato un’affiatata coppia comica con Massimo Boldi dal 1985 al 2005, riprendendola in seguito nel 2018.