Lo hai sempre usato ma non sapevi quanto vale

Non ci crederai, ma usi quasi tutti i giorni questo oggetto, senza sapere ora quanto vale. Vediamo perché.

Quante cose hai e utilizzi, senza pensare al “valore” che possono avere? moltissime, e in questo momento un oggetto in particolare sembra essere molto richiesto.

Parliamo di accessori, di quelli che moltissime donne utilizzano ogni giorno, anzi alcune proprio non ne possono fare a meno.

Mollettone per capelli, ora la moda lo incorona

Il mollettone, o pinza per i capelli, è un accessorio che da sempre è visto come un semplice aiuto per tenere legati le donne in situazioni casalinghe o comunque molto easy.

Il mollettone è utilizzato da milioni di donne, e da molte di loro è considerato un accessorio indispensabile per tenere fermi i capelli, quando si deve fare un’attività che richiede di tenerli a bada. A farfalla o con molla, il mollettone – claw clip o hair brooch in inglese – è usato per raccogliere i capelli sulla nuca, e la nostra generazioni ha visto un boom di questo accessorio soprattutto negli anni Novanta.

Generalmente, questo accessorio è usato, come detto, in situazioni molto informali, addirittura in casa, ed anzi per molto tempo (e per molte persone ancora) è stato visto come un grande errore di stile, indossarlo per uscire. Moltissime donne, infatti, ancora oggi non amano affatto la pinza per capelli, e non la metterebbero nemmeno sotto tortura! Eppure la moda ancora una volta ci sorprende, e ha rilanciato da un pò di tempo questo accessorio semplice, rendendogli una “giustizia fashion”.

Lo hanno dimostrato le passerelle di moda, e soprattutto le celebrities, che hanno immortalato moltissimi mollettoni, di tutti i tipi e colori. Già nel 2021 sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes si erano viste sfilare con il mollettone alcune celebrità, come la cantante belga Angèle, che si era presentata con un look firmato Chanel accompagnato da una capigliatura raccolta con un mollettone.

A seguire la moda molte altre celebrities, prima fra tutte Bella Hadid, la modella famosa in tutto il mondo che è apparsa in diverse occasioni indossando la pinza per capelli. Anche la nostra immancabile influencer Chiara Ferragni, che si sono fatte fotografare in diverse occasioni con le pinze per capelli ben in vista, scelte come un vero e proprio accessorio fashion. Di mollettoni ne esistono centinaia di diversi modelli e colori, alcuni sono davvero molto alla moda ed anche indossabili in occasioni eleganti, magari tempestati di glitter per dare un’aria più glamour.