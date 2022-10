Matrimonio finisce in tragedia, gelo tra gli invitati

Il matrimonio tra due coniugi finisce in tragedia e gli invitati sono rimasti gelati dalla scena.

Il matrimonio tra due fidanzati è terminato in disgrazia e tutte le persone invitate alla cerimonia sono rimaste scioccate dall’accaduto.

La vicenda è avvenuta in un comune in provincia di Asti e la notizia ha sconvolto tutti i residenti del posto.

Il matrimonio termina in una catastrofe

Don Aldo Rosso, 75 anni, parroco di Vinchio (comune in provincia di Asti), è deceduto mentre celebrava la messa di nozze di Claudia e Giovanni. Infatti, durante la celebrazione, il religioso, colpito da un’emorragia cerebrale, si è accasciato mentre stava alzando al cielo l’ostia consacrata, proprio nel momento dello scambio degli anelli.

Tra gli invitati, c’era anche un medico che ha provato a soccorrere il parroco, ma sue le condizioni sono apparse subito gravi e per lui non c’è stato nulla da fare. Don Aldo avrebbe dovuto celebrare anche il battesimo del figlio della coppia ed era amatissimo in paese.

“La comunità Vinchiese si stringe al dolore della famiglia Rosso, per la perdita del nostro Don Aldo“. Queste sono le parole dell’amministrazione comunale in un post su Facebook.

Il post è stato immediatamente condiviso e commentato dai fedeli, che hanno apprezzato in modo particolare il suo impegno durante la pandemia. Infatti il parroco, per stare vicino alla comunità durante l’emergenza Covid, ha fatto installare un altoparlante sulla facciata della chiesa in modo da farsi sentire anche all’esterno. Una vera e propria missione la sua, con un unico fallimento purtroppo: benedire le nozze di Claudia e Giovanni.

I funerali saranno celebrati giovedì alle 10,30, nella stessa parrocchia dove era sacerdote da 30 anni. Invece, venerdì scorso alle 21 nella parrocchiale di Vinchio, è stato recitato il rosario.

Il rito doveva in ogni caso essere portato a termine per rendere ufficiale il matrimonio ed è stato rintracciato un altro parroco dal vicino Comune di Vallumida di Montegrosso. Don Aldo, 75 anni, era nativo di Tana di Santo Stefano di Montegrosso ed era stato ordinato sacerdote nel 1974. Il parroco era un’istituzione nel paese dell’Astigiano dove celebrava le messe ed aveva da poco festeggiato i 30 anni di sacerdozio.

Vinchio è un comune italiano di 567 abitanti della provincia di Asti in Piemonte. Il territorio del comune è diviso su un gruppo di colline che si trovano fra le Langhe ed il Monferrato, alla convergenza di tre strade romane (Ramaudio, Luparia e Fonsmagna). Insieme a Vaglio Serra e Incisa Scapaccino, fa parte di quei comuni a ridosso della Riserva Naturale speciale della Val Sarmassa.