Sei polemico o tendi ad assecondare? Come dormi lo svela

Sei una persona polemica o tendi ad assecondare situazioni e persone? Il modo in cui dormi potrebbe dirtelo.

Il nostro test di oggi ci parla di come ci comportiamo di fronte a situazioni in cui potrebbe nascere una polemica. La cavalchi o cerchi di assecondare gli altri? Lo vediamo con il nostro test.

Il Test che oggi vi propone Chesuccede, può rivelarci se siamo tendenzialmente polemici o assecondiamo gli altri. Guarda attentamente le immagini di questi 3 modi di dormire, e dimmi in quale posizione normalmente ti corichi.

Ami la polemica o tendi ad assecondare chi hai intorno?

La polemica è una caratteristica di molte persone, o meglio il fare polemica. Purtroppo spesso non si fa nel modo giusto, o come si dice, in modo costruttivo.

Essere polemici nella maggior parte dei casi è vista come una caratteristica del carattere molto negativa, perché molte persone fanno polemica in modo esagerato, o comunque fastidioso agli occhi degli altri. C’è chi è polemico sempre, chi in alcuni casi specifici, chi lo fa per ogni cosa. Insomma, la polemica non piace.

Al contrario, però, molte persone eccedono nell’essere troppo disponibili ad assecondare persone e situazioni, e questo anche rischia di trasformarsi in un difetto che le persone attorno a noi notano. Chi è troppo accondiscendente, rischia anzitutto di non rispettare le proprie necessità ed idee, ma anche di non fare la cosa più adatta in un determinato momento. E tu, ti senti più polemico o accondiscendente? Guarda come dormi, e lo vedremo.

RISPOSTA A: Se dormi in posizione laterale, sei una persona che non ama la polemica, ma quando deve farsi sentire, lo fa nel giusto modo. Non sei accondiscendente in modo esagerato, anche se fai attenzione sempre al prossimo. Hai un buon equilibrio interiore.

RISPOSTA B: Se dormi con la pancia all’insù, sei una persona che prende di petto le cose e le persone, e quindi tendi a cadere spesso in polemiche, anche inutili. Questo lato del tuo carattere lo fanno notare le persone con le quali ti rapporti. Fai attenzione e conta sempre fino a dieci prima di dire la tua.

RISPOSTA C: Se dormi a pancia sotto, hai un carattere accondiscendente, sei una persona che vuole che gli altri stiano bene e che non ci siano polemiche a turbare l’equilibrio e la tranquillità dei posti dove vivi o lavori. Questo però, spesso diventa un boomerang per te. Fai attenzione, fermati a pensare prima di dire sempre Sì.