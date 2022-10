Stefano De Martino abbandona il programma: ecco cosa è accaduto

Stefano de Martino nell’ultimo periodo sta collezionando successi ma si sa, non può sempre essere tutto possibile ed è per questo che è emersa questa notizia che chiaramente non farà molto piacere ai fan.

Il ballerino napoletano ha parlato proprio di recente della sua carriera in una lunga intervista ed è stato quindi in prima persona a parlare dell’abbandono ma anche del rapporto in generale con il mondo della televisione.

Un successo che nessuno poteva immaginare e che ha travolto invece De Martino che sta lanciando molti programmi e nuove partecipazioni.

Stefano De Martino lascia il suo programma del cuore

Tuttavia questo non gli ha impedito di dover fare i conti con la realtà e anche di dover pensare a qualche rinuncia. Non riesce più a gestire l’enorme carico di impegni ma forse questo farà male ai fan perché dopotutto Stefano ha deciso di lasciare forse il programma a lui più caro.

Una notizia che nessuno avrebbe mai creduto possibile, soprattutto per chi ha visto il suo amore per la danza e per la professione. Tuttavia Stefano ha annunciato che non tornerà ad Amici di Maria De Filippi, proprio il programma che ha lanciato la sua carriera nel 2oo9 e che lo ha visto nelle ultime edizioni come giudice del serale. In questa annata a quanto pare Stefano rinuncia alla posizione di giudice. Probabilmente i troppi impegni non rendono possibile seguire anche questa avventura, nonostante sia un po’ la sua casa.

Con Stasera tutto è possibile e Bar Stella c’è stato un bel po’ da fare, inoltre c’è anche Sing Sing Sing un nuovo spettacolo teatrale che andrà in scena tra marzo e aprile. Insomma un periodo molto scoppiettante per De Martino che non molla ma che chiude per un po’ con Amici. “Vedremo. Sono molto impegnato in Rai quest’anno, non so se le cose riuscirei a portarle a termine, ma vediamo” ha dichiarato Stefano nel corso dell’intervista.

Ovviamente ha toccato anche la nota dolente, la relazione con Belen che ora va a gonfie vele ma che non vuole essere oggetto di attenzione mediatica morbosa, soprattutto perché entrambi si impegnano nel loro lavoro e vogliono riconoscenza per quello che fanno e non per il fatto di essere una coppia: “Di vita privata se n’è parlato tanto in tutti questi anni. Adesso che abbiamo sia io che lei un’identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l’attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta. Ci impegniamo tanto nel nostro lavoro e cerchiamo di non alimentare questa cosa qui, anche perché credo che ormai siamo saturi tutti, non solo noi ma anche i lettori”.