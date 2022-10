Vaccino anti-Covid, l’effetto collaterale preoccupa le donne

Si parla molto degli eventuali effetti collaterali del vaccino anti-Covid, vediamo nello specifico un legame con un problema che riguarda le donne.

Del vaccino anti-Covid si parla ancora moltissimo, ed attualmente si sta somministrando la quarta dose, dal 2020 che è iniziata la Pandemia.

Il ginecologo Luigi Fasolino ha pubblicato nella sua pagina ufficiale un approfondimento legato alla vaccinazione anti Covid-19 e il ciclo mestruale.

Vaccino e mestruazioni, cosa accade?

Il dottore ha voluto pubblicare un articolo per svelare le risposte che ha ricevuto per un post il cui tema sono le alterazioni del ciclo mestruale in rapporto alla somministrazione del vaccino per il Covid.

Alla fine di Aprile, un gruppo italiano di ginecologi ha esposto i primi risultati di un questionario proposto ad un gruppo di donne in età fertile e sottoposte a vaccinazione anti-Covid con 1a o 2a dose.

I risultati sono stati commentati e spiegati da Fasolino, ed hanno rivelato che quasi il 50% delle donne sottoposte a una dose ha riportato alterazioni della mestruazione, e quasi il 60%, dopo la seconda dose. I principali segnali che si sono manifestati sono legati a ritardi o anticipi del ciclo, aumento o diminuzione del dolore e delle perdite, che secondo il medico sono dovute “probabilmente per via di una risposta immunitaria e secondariamente ormonale che deregolava il ciclo ovarico e quello uterino (come d’altra parte può succedere per altri vaccini)”.

Secondo il ginecologo specializzato in ostetricia, con particolare attenzione a fertilità ed endometriosi, secondo questi dati importanti, ad oggi può si può dire che risulta parzialmente evidente anche che questi fenomeni post-vaccinazione sulla mestruazione “risultano potenzialmente e spontaneamente reversibili, con riferito ritorno alle caratteristiche abituali della mestruazione in un periodo di 2-4 mesi“.

Il dottore ha anche specificato che al momento il tipo di studio effettuato ha preso in esame un numero di donne ancora piccolo, ma altri studi sono in fase di attuazione per indagare questi aspetti. “Ma fatto sta che, ancora una volta, quanto avete notato non era nella vostra testa!”, ha scritto il medico che proprio di questo pensiero ha fatto il suo cavallo di battaglia, riferendosi a patologie di dolore cronico che colpiscono molte donne spesso lasciate sole o peggio ancora non prese sul serio.

Quindi il ginecologo spiega che “Sembra effettivamente che si possa assistere a temporanee, reversibili e non patologiche alterazioni delle mestruazioni post vaccinazione anti Covid”, e che se doveste notare questo fenomeno, non abbiate paura di pensare che è un vostro problema.