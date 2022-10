Mercoledì d’oro, 3 segni sono come Re Mida

Sarà un mercoledì da Re Mida quello di oggi, in particolare per 3 segni dello Zodiaco. Leggiamo cosa dicono le stelle.

Siamo entrati nel pieno del mese di Ottobre, e le giornate sono ancora belle, come lo sarà oggi secondo le stelle per alcuni amici.

Ci troviamo a metà settimana di questo mese di Ottobre che ci sta portando un autunno soleggiato e con temperature miti.

Oroscopo di mercoledì 12 ottobre, soldi in arrivo

I nati il 12 ottobre sono del segno zodiacale della Bilancia, ed oggi si celebrano San Serafino da Montegranaro e il Beato Carlo Acutis.

I nati in questa data sono persone che guardano molto all‘estetica, cercano il bello ed amano stare in luoghi dove regna l’ordine e la pulizia, per questo sono considerati dei veri e propri punti di riferimento per chi hanno intorno…insomma, dove passano loro, si vede! Nelle relazioni a volte però possono sembrare spocchiosi o troppo pretenziosi.

Il 12 ottobre sono nati alcuni personaggi famosi come Eugenio Montale, Luciano Pavarotti, Luca Carboni, Massimo Ghini, Roberto Giacobbo, Hugh Jackman. Questa data resta nella storia per la Scoperta dell’America da parte del navigatore italiano Cristoforo Colombo, che nel 1492 tocca la terra del Nuovo Continente.

Nel 1931 a Rio de Janeiro viene inaugurata la statua simbolo del Cristo Redentore, inserita tra le Sette Meraviglie del Mondo. Nel 1946 in Italia viene adottato l’inno di Mameli come inno nazionale provvisorio. Ma torniamo ai giorni nostri e al nostro oroscopo di questo mercoledì.

I nati in Toro oggi vedono girare tutto per il verso giusto, con la forza e le energie a mille, che possono portarvi ad essere concreti e pronti alle iniziative che aspettavate da tempo. Fate sentire la vostra voce, e le idee che avete, perché gli affari sono favoriti, approfittatene!

Gli amici del Sagittario vedono tutto rosa, con le relazioni super favorite, e questo potrebbe portare a influenzare positivamente chi avete vicino, e magari a parlare con più tranquillità e assertività di quella intenzione comune di fare un investimento e aprirsi a porte nuove.

Per i nati in Capricorno, le stelle consigliano di non avere timori ed essere fiduciosi e pieni di iniziativa, in particolare per quel che riguarda alcune spese e progetti che dovrete affrontare. La giornata di oggi vede brillare l’oro che è in voi, quindi non abbiate paura a realizzare una spesa attesa da tempo, basta sempre sapere che bisogna usare la testa, e studiare bene le mosse per dire ok! Oggi è la giornata giusta per capirlo.