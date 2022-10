Noleggiare auto a 1 euro: scopri come funziona e perché ti cambierà la vita

Il noleggio auto può risultare a volte molto costoso e quindi alla fine impossibile per molte persone ma questo servizio è differente.

Ora però c’è un sito straordinario che permette di farlo, per 24 ore, ad un prezzo praticamente incredibile di 1 euro.

Con il sito Driiveme infatti è possibile noleggiare auto, anche nuovissime, a questo prezzo. Non si tratta di una truffa ma di una strategia molto precisa e anche comoda che stanno utilizzando delle aziende che hanno scoperto come fare felici sia i richiedenti che le aziende.

Noleggio auto a solo 1 euro

Questi siti infatti si occupano di gestire lo spostamento delle auto tra una città e l’altra e quindi di fatto ottimizzano il viaggio che la vettura dovrebbe fare in ogni caso. Non è quindi un regalo che vi stanno facendo ma una reciproca convenienza: voi portate l’auto in quel determinato punto e in cambio magari risparmiate le spese di noleggio.

Per usare il noleggio a 1 euro è infatti possibile cercare le tratte sul sito internet, ovviamente ci sono collegamenti con tutte le principali città italiane, quindi è molto facile. Driiveme mette a disposizione tutte le varie opzioni, la distribuzione, gli orari e il tipo di auto e di azienda che mettono a disposizione il noleggio simbolico.

A questo punto, in base a quella che è la tratta che si vuole percorrere, si sceglie il tipo di vettura e si procede al noleggio. Quindi chiaramente non sempre si trova per una data fissa ma è piuttosto qualcosa che cambia nel tempo. Le vetture vengono sempre date per un massimo di 24 ore, si ha tutto il tempo quindi di portarle da un punto all’altro. Viene indicato il luogo di partenza e di arrivo e tutte le indicazioni del caso per completare la procedura.

Ad esempio si può cercare Milano, compaiono tutte le destinazioni utili che è possibile compiere e quindi si può anche scegliere di farsi un giro, magari combinando un noleggio all’andata e uno a ritorno, anche perché per queste città si trovano sempre auto da far viaggiare ed è veramente molto semplice. A volte si trovano addirittura destinazioni internazionali.

La prima cosa è prenotare il veicolo, scegliere la data di ritiro, la data di restituzione e poi confermare. Verrà richiesta una pre-autorizzazione, senza addebito, sul conto. Il giorno della prenotazione è possibile arrivare in agenzia con tutti i documenti, ritirare l’auto scelta e partire per un viaggio veramente low cost che costerà solo un euro.