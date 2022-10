Beautiful, la scelta di Ridge lascia senza parole, le anticipazioni dall’America

Le anticipazioni dall’America ci svelano alcuni retroscena che vedranno protagonista Ridge, e lasceranno tutti senza parole.

Nelle puntate di Beautiful, trasmesse ad ottobre negli Stati Uniti, ci saranno moltissime novità.

Le anticipazioni della soap americana rivelano che Donna e Thomas avranno un aspro scontro, mentre Ridge Forrester farà la sua scelta tra Brooke Logan e Taylor Hayes.

L’anteprima delle puntate di Beautiful

Le anticipazioni di Beautiful, relative agli episodi che vedremo prossimamente in Italia, evidenziano che Donna e Thomas litigheranno quando si confronteranno su chi sia la donna giusta per Ridge. Logan sarà convinta che Brooke sia l’anima gemella dello stilista, mentre il fratello di Steffy spererà nel ritorno di fiamma tra i suoi genitori.

Inoltre, la sorella di Katie accuserà il giovane di usare Douglas per arrivare ad Hope. A questo punto della discussione interverrà Eric, il quale cercherà di fare da mediatore tra le parti. Non si esclude che, in questa circostanza, le due litiganti possano chiedere al capostipite dei Forrester da quale parte stia tra Brooke e Taylor.

Thomas, durante una chiacchierata con Douglas, rimarrà senza parole quando il figlio gli rivelerà che non può vivere senza Hope, Liam e Beth, nonostante abbia vissuto la maggior parte della sua vita alla tenuta dei Forrester.

Brooke arriverà ad Aspen, decisa a riprendersi suo marito. La donna apparirà a disagio, consapevole del motivo per il quale Ridge si è recato presso la località di montagna. Inoltre rimarrà spiazzata quando scoprirà che Taylor sta alloggiando nella camera di Bill. Nonostante ciò, Logan avrà piena fiducia nel marito, convinta che insieme potranno superare questa fase complicata del loro matrimonio.

Steffy sarà al settimo cielo quando capirà che il suo sogno di rivedere i genitori insieme è diventato realtà. Nonostante i dubbi iniziali, infatti, Taylor deciderà di concedere un’altra chance a Ridge, confessando alla figlia di esserne molto felice. Per questo motivo Steffy sarà preoccupata quando vedrà arrivare Brooke alla capanna.

Brooke e Ridge decideranno di fare una passeggiata nei boschi. Logan spererà di riconciliarsi con il marito, il quale le chiederà se è giunta fin lì per comunicargli qualcosa. Logan rimarrà sorpresa e a sua volta chiederà una spiegazione al coniuge. A questo punto, Ridge dirà a Brooke che a scelto di stare con Taylor. Una decisione che spezzerà il cuore a Logan.

Beautiful è una soap opera statunitense, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS, e va in onda dal 23 marzo 1987. La soap viene trasmessa in circa 100 paesi ed è la più seguita in tutto il mondo con 300 milioni di telespettatori al mondo ogni giorno.