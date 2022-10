Giornata super per 4 segni, tutto gira bene

L’oroscopo di oggi prevede una giornata super per 4 segni zodiacali, per i quali sembra proprio che tutto giri bene. Vediamo chi sono.

Siamo a metà del mese di ottobre, come sta andando questo cambio di stagione? per fortuna oggi sembra una giornata leggera per alcuni segni, speriamo sia il vostro!

I nati il 13 ottobre sono del segno zodiacale della Bilancia, ed oggi si celebra San Benedetto Martire.

Oroscopo di giovedì 13 ottobre, la ruota gira a favore

Chi nasce in questa giornata ha un carattere molto deciso, e affascinante in molti casi; le persone che avete intorno, nella vita e nella professione, a volte addirittura vi invidieranno le vostre capacità. Dotatevi di portafortuna!

Il 13 ottobre sono nati alcuni personaggi noti, come Sacha Baron Cohen, Antonio di Natale, Arturo Brachetti, Yves Montand, Paul Simon e Camila Raznovich. 13 ottobre del 1884 accade un fatto storico: viene istituito il Meridiano di Greenwich.

In occasione della Conferenza Internazionale dei Meridiani, 41 delegati di 25 nazioni si riuniscono a Washington, negli Stati Uniti, per individuare il meridiano che possa sincronizzare gli orologi di tutto il mondo. L’assemblea decide di adottare quello passante per l’osservatorio Greenwich in Inghilterra, come primo meridiano. Il 13 ottobre del 2016 il grande cantautore Bob Dylan riceve il Premio Nobel per la Letteratura. Ma torniamo ai giorni nostri, e al nostro oroscopo di oggi.

Gli amici del Toro sono carichi e fiduciosi che le cose possano andare nella direzione che loro vorrebbero, e questo atteggiamento verrà ripagato in questa giornata, con tante cose facili da gestire, e chissà qualche sorpresa. Chi è nato in Leone oggi avrà la ruota della fortuna che gira a favore, soprattutto dal punto di vista professionale; per questo è importante focalizzarsi su ciò che accade, e prendere la palla al balzo!

I nati sotto il segno della Vergine oggi vedono tutto rosa, dal punto di vista delle relazioni le cose vanno come volete, e sarete in grado di prendere l’iniziativa senza farvi tanti problemi. Anche la professione vede le cose girare bene in questa giornata, con la possibilità di mettere nero su bianco su alcune cose da realizzare.

Gli amici del Capricorno, infine, vivono una giornata all’insegna dell’allegria e spensieratezza; i pensieri sembrano essersi dissolti dalla mente, e questo vi fa sentire decisamente più leggeri e meno preoccupati. Le stelle consigliano di avere fiducia, e di concentrarsi solo sulle cose importanti, imparando a dare delle priorità, magari aiutandovi con un planning molto utile in questi casi.