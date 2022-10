Sei sicuro di bere nel modo giusto? ecco come evitare dei rischi per la salute

Oggi andremo a vedere come evitare dei rischi per la salute e come essere certi di bere nel modo giusto.

Durante l’estate, si bevono litri e litri di acqua ma bisogna stare attenti a bere in modo corretto ed evitare rischi inutili per la salute.

Oggi vi daremo dei consigli su come pulire le borracce in alluminio e togliere definitivamente il brutto odore proveniente dall’interno.

Ecco come bere nel modo corretto

La borraccia è un oggetto fondamentale durante l’estate, poiché ci aiuta a dissertarci se abbiamo necessità di bere. Molto spesso sciacquarla non basta a togliere il cattivo odore proveniente dall’interno e, proprio per questo, oggi vi sveleremo alcuni trucchi per pulirla in modo minuzioso e con un efficacia del 100%.

Riempite la borraccia per 3/4 d’acqua e poi versate una manciata di scaglie di sapone di Marsiglia. Successivamente, chiudete il tappo ed agitate bene, in modo da far distribuire il sapone su tutta la superficie. Dopodiché, lasciate in posa 20 minuti e poi risciacquate con acqua fresca.

Un altro metodo infallibile è il sapone giallo. Prendete un pezzetto di sapone e scioglietelo in una pentola insieme a 300 ml di acqua. Lasciate raffreddare la soluzione e poi trasferitela nella borraccia. A questo punto, agitate e lasciate in posa per 20 minuti. Infine, sciacquate con abbondante acqua fresca.

La crisi idrica è lo stato temporaneo di interruzione nella distribuzione e conservazione di acqua in un dato territorio. Le cause possono essere diverse: spesso la siccità oppure, nelle aree sottosviluppate, l’inadeguatezza della rete idrica che spesso, in queste regioni, presenta perdite anche superiori al 50% dell’acqua immessa nell’impianto.

La crisi idrica dei nostri giorni è determinata, innanzitutto, dall’aumento demografico degli ultimi 100 anni, che ha causato un aumento del 600% dei suoli agrari irrigati necessari per far fronte alle crescenti esigenze alimentari, ma anche da un incremento di oltre il 700% dei consumi idrici complessivi al pianeta.

Sono stati definiti due tipi di carenza idrica: fisica ed economica. Questi termini sono stati definiti per la prima volta in un ampio studio del 2007 sull’uso dell’acqua in agricoltura negli ultimi 50 anni di professionisti, ricercatori e responsabili politici, sotto la supervisione dell’International Water Management Institute, con l’obiettivo di scoprire se il mondo ne aveva sufficienti risorse idriche per produrre cibo per la popolazione in crescita in futuro.

La scarsità d’acqua fisica si verifica dove non c’è abbastanza acqua per soddisfare tutte le richieste, mentre quella economica è causata dalla mancanza di investimenti in infrastrutture o tecnologie, per attingere da tutte le fonti di acqua.