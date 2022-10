Venerdì no per gli spostamenti, weekend casalingo per 3 segni

Questo venerdì per 3 segni zodiacali non è indicato per gli spostamenti, meglio dunque stare a casa. Vediamo quali.

Un venerdì autunnale ci aspetta, e per questo alcuni segni preferiranno restarsene a casa. Ce lo dicono le stelle.

Siamo arrivati alla metà di ottobre, ed ha inizio un altro weekend che non favorisce particolarmente i movimenti per 3 segni in particolare.

Oroscopo di venerdì 14 ottobre, casalinghi è meglio

I nati il 14 ottobre sono del segno zodiacale della Bilancia, e oggi si festeggia San Callisto.

Coloro che sono nati in questa data sono molto tranquilli, come i nati in Bilancia sono nella maggior parte dei casi; come il loro segno indica, hanno una tendenza alla diplomazia, e ad essere molto equilibrati, sia con sé stessi che con gli altri. La loro disponibilità è assoluta, ma spesso le persone attorno ne approfittano, e questo non li fa sentire a proprio agio.

Il 14 ottobre sono nati alcuni personaggi noti come Ferdinando VII di Spagna, Hannah Arendt, Edwart Cummings, Dwight Eisenhower, Katherine Mansfield. In questa data, nel 1894 Domenico Melegatti chiederà il brevetto per una delle invenzioni simbolo del nostro Natale: il Pandoro. Nel 1926 l’artista Alan Alexander Milne da i natali al suo personaggio Winnie The Pooh, amatissimo dai bambini di tutto il mondo.

Nel 1964, il 14 ottobre, a Martin Luther King viene assegnato il Premio Nobel per la Pace.

Gli amici del Cancro si trovano dentro una serie di problemi di carattere pratico da risolvere, e per questo non hanno un umore proprio al top; se avevate già previsto per questo fine settimana degli spostamenti, ma vedete che l’aria non è particolarmente serena, meglio rimandare e stare a casa. Non vi preoccupate…sarà per la prossima!

I nati in Bilancia hanno qualche preoccupazione e si trovano in una situazione di nervosismo, e le stelle questo lo vedono…il consiglio è di non forzare le cose, e aspettare che passi il momento. Le finanze non sono a favore, secondo le stelle, quindi meglio evitare gli spostamenti, così risparmierete anche qualche soldino.

Gli amici dello Scorpione, infine, hanno qualche spostamento o viaggio organizzato, ma non essendo un buon momento, è importante almeno cercare di organizzare tutto a puntino, ed essere pronti anche ai piccoli contrattempi, perché Urano in opposizione ci consiglia cautela. In questa giornata gli spostamenti possono essere un pò difficili, complice anche per chi si trova in città, gli scioperi che spesso si organizzano proprio il venerdì.